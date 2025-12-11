GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemBalıkesir'de korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi
HaberlerGündem Haberleri Balıkesir'de korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi

Balıkesir'de korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi

11.12.2025 - 10:17Güncellenme Tarihi:
Bengül Arıca
Bengül Arıca

Kaynak: Bengül Arıca

Balıkesir'de korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi

AFAD'dan alınan verilere göre Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Paniğe neden olan deprem çevre illerden de hissedildi

Balıkesir sallanmaya devam ediyor. AFAD'dan alınan verilere göre Balıkesir'in  Sındırgı ilçesinde 10.06'da bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 4.9 olarak açıklanırken derinliği ise 6.97 km olarak belirtildi.

ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

Paniğe neden olan deprem Bursa, Manisa ve İzmir'de de hissedildi.

 

İLGİLİ HABER

Antalya'da peş peşe depremler! Uzman isimden kritik uyarı: "Dikkat! Önümüzdeki 4-5 saat kritik"
Antalya'da peş peşe depremler! Uzman isimden kritik uyarı: "Dikkat! Önümüzdeki 4-5 saat kritik"

    Güncel Haberler

    Gövdeyle birleşirse 32 yıllık Hestia gizemi bitecek! İzmir Metropolis'te mermer tanrıça başı bulundu
    #Gündem

    Gövdeyle birleşirse 32 yıllık Hestia gizemi bitecek! İzmir Metropolis'te mermer tanrıça başı bulundu

    Üretim Aydın'da ama tadı yok! 30 yıldır mahallenin ortasında duruyor
    #Gündem

    Üretim Aydın'da ama tadı yok! 30 yıldır mahallenin ortasında duruyor

    Medeniyetin beşiği ilçe Bodrum'a döndü! Doğu'nun Paris'i artık geride kaldı
    #Gündem

    Medeniyetin beşiği ilçe Bodrum'a döndü! Doğu'nun Paris'i artık geride kaldı