Balıkesir'de korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi

Balıkesir sallanmaya devam ediyor. AFAD'dan alınan verilere göre Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10.06'da bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 4.9 olarak açıklanırken derinliği ise 6.97 km olarak belirtildi.

ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

Paniğe neden olan deprem Bursa, Manisa ve İzmir'de de hissedildi.