Balıkesir'de korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi
11.12.2025 - 10:17Güncellenme Tarihi:
AFAD'dan alınan verilere göre Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Paniğe neden olan deprem çevre illerden de hissedildi
Balıkesir sallanmaya devam ediyor. AFAD'dan alınan verilere göre Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10.06'da bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 4.9 olarak açıklanırken derinliği ise 6.97 km olarak belirtildi.
ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ
Paniğe neden olan deprem Bursa, Manisa ve İzmir'de de hissedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 11, 2025
Büyüklük:4.9 (Mw)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-12-11
Saat:10:06:14 TSİ
Enlem:39.19667 N
Boylam:28.31639 E
Derinlik:6.97 km
Detay:https://t.co/Vvh95XA0N7@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi