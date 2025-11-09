GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemBalıkesir'de korkutan deprem! AFAD'dan açıklama geldi
HaberlerGündem Haberleri Balıkesir'de korkutan deprem! AFAD'dan açıklama geldi

Balıkesir'de korkutan deprem! AFAD'dan açıklama geldi

09.11.2025 - 12:13Güncellenme Tarihi:
Bengül Arıca
Bengül Arıca
Balıkesir'de korkutan deprem! AFAD'dan açıklama geldi

AFAD'dan alınan verilere göre Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem çevre illerden de hissedildi.

Haberin Devamı

Balıkesir sallanmaya devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan alınan verilere göre  Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 11.58'te bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 4.5 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 7.14 km olarak ölçüldü.

AFAD'dan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Balıkesir ilimizin Sındırgı ilçesinde saat 11.58'de meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır, saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

KANDİLLİ 4.3 OLARAK DUYURDU

Kandilli Rasathanesi ise Balıkesir'de meydana gelen depremin büyüklüğünü 4.3 olarak açıkladı.

İLGİLİ HABER

Balıkesir depremi sonrası Naci Görür'den kritik uyarı! "Parçalanıyor!"
Balıkesir depremi sonrası Naci Görür'den kritik uyarı! "Parçalanıyor!"

    Güncel Haberler

    Van’da ata tohumuyla yetiştiriyorlar! Hasat başladı, fiyatı 150 lira! Tüm Türkiye’ye gönderiliyor
    #Gündem

    Van’da ata tohumuyla yetiştiriyorlar! Hasat başladı, fiyatı 150 lira! Tüm Türkiye’ye gönderiliyor

    Mardin'de yeni yerleşim alanı için başladı! 2,5 kilometre uzunluğunda olacak
    #Gündem

    Mardin'de yeni yerleşim alanı için başladı! 2,5 kilometre uzunluğunda olacak

    Balıkesir'de korkutan deprem! AFAD'dan açıklama geldi
    #Gündem

    Balıkesir'de korkutan deprem! AFAD'dan açıklama geldi