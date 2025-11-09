Balıkesir'de korkutan deprem! AFAD'dan açıklama geldi

Haberin Devamı

Balıkesir sallanmaya devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan alınan verilere göre Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 11.58'te bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 4.5 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 7.14 km olarak ölçüldü.

AFAD'dan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Balıkesir ilimizin Sındırgı ilçesinde saat 11.58'de meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır, saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

KANDİLLİ 4.3 OLARAK DUYURDU

Kandilli Rasathanesi ise Balıkesir'de meydana gelen depremin büyüklüğünü 4.3 olarak açıkladı.