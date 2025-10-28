Balıkesir depremi sonrası Naci Görür'den kritik uyarı! "Parçalanıyor!"

3

Görür, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı

"Aktaş-Sındırgı/Balıkesir’de bir deprem oldu. Bu bölge bir grabenin (Gediz) K horstu. Bu horst (yer kabuğunun ayrılmasıyla oluşan bir topoğrafya türü) parçalanıyor. Zaten parçalanarak üzerinde KKD grabenlerin gelişmiş olduğu horst (Gördes, Demirci, Selendi, Uşak) deprem üreterek parçalamaya devam ediyor. Hasarlı evlerden uzak durun."