Balıkesir depremi sonrası Naci Görür'den kritik uyarı! "Parçalanıyor!"

28.10.2025 - 09:55

Kaynak : Bengül Arıca

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem büyük paniğe yol açtı. İstanbul dahil birçok ilde hissedilen sarsıntının ardından Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, "Bu horst parçalanıyor" diyerek kritik uyarılar sıraladı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün gece 22.48'de 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem büyük paniğe neden olurken başta İstanbul olmak üzere çevre illerden de hissedildi. Korkutan depremin ardından uzmanlardan da peş peşe açıklamalar geldi.

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Balıkesir'de meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrası dikkat çeken bir açıklama yaptı. Uzman isim, "Bu horst parçalanıyor" diyerek uyardı.

Görür, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı
"Aktaş-Sındırgı/Balıkesir’de bir deprem oldu. Bu bölge bir grabenin (Gediz) K horstu. Bu horst (yer kabuğunun ayrılmasıyla oluşan bir topoğrafya türü) parçalanıyor. Zaten parçalanarak üzerinde KKD grabenlerin gelişmiş olduğu horst (Gördes, Demirci, Selendi, Uşak) deprem üreterek parçalamaya devam ediyor. Hasarlı evlerden uzak durun."