Balıkesir depremi sonrası Naci Görür'den kritik uyarı! "Parçalanıyor!"
28.10.2025 - 09:55
Kaynak : Bengül Arıca
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem büyük paniğe yol açtı. İstanbul dahil birçok ilde hissedilen sarsıntının ardından Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, "Bu horst parçalanıyor" diyerek kritik uyarılar sıraladı.
Görür, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı
"Aktaş-Sındırgı/Balıkesir’de bir deprem oldu. Bu bölge bir grabenin (Gediz) K horstu. Bu horst (yer kabuğunun ayrılmasıyla oluşan bir topoğrafya türü) parçalanıyor. Zaten parçalanarak üzerinde KKD grabenlerin gelişmiş olduğu horst (Gördes, Demirci, Selendi, Uşak) deprem üreterek parçalamaya devam ediyor. Hasarlı evlerden uzak durun."