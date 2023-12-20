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Balıkesir'de korkutan deprem!

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde, Richter ölçeğine göre 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, paniğe yol açtı.

20.12.2023 - 07:41 | | Fatih Emrah ERDOĞAN/ BALIKESİR, (DHA)
Balıkesir'de korkutan deprem!

Afet ve Acil Yönetim Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 07.21'de merkez üssü Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde Richter ölçeğine göre, 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Zeminden 6.92 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Balıkesir merkezin yanı sıra çevre ilçelerde de hissedildi.

Balıkesirde korkutan deprem

Sarsıntı paniğe yol açarken, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. AFAD ve ilgili kurum görevlileri saha çalışması başlattı. (DHA)

Balıkesirde korkutan deprem

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