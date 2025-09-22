Balıkesir'de gece yarısı korkutan deprem!

GAZETE VATAN ANA SAYFA
22.09.2025 - 00:21

Kaynak: DHA

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çok sayıda kentte hissedilen deprem ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi verilerine göre, saat 00.05'de merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Zeminden 7 kilometre derinlikte meydana gelen deprem Balıkesir ve ilçelerinin yanı sıra İstanbul, Yalova, Bursa, İzmir ve Çanakkale ile ilçelerinden de hissedildi. Sarsıntıyla birlikte sokaklara çıkan vatandaşlar kısa süreli endişe yaşadı.

AFAD’dan yapılan açıklamada, “Balıkesir ilimizin Sındırgı ilçesinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir.” denildi.

