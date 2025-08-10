Balıkesir'de 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Haberin Devamı

AFAD'ın verilerine göre; saat 19:53'te Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6.1 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti.

Sarsıntı yerin 11 km altında meydana gelirken, Marmara Bölgesi'nde birçok şehirde hissedildi.

BAKAN YERLİKAYA: 81 YAŞINDAKİ VATANDAŞ KURTARILAMADI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yerlikaya, Sındırgı'da yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

19.53'te Sındırgı merkezli 6.1'lik deprem meydana geldi. Her deprem olduğunda AFAD koordinasyonunda, burada valimiz başkanlığında bütün kuruluşlarımız hep birlikte el ele vererek yaptığımız ilk şey arama tarama yapmak. Depremin olumsuz etkisini tespit etmek. 7 mahallemizde bir yıkık binamız bir de ağır hasarlı binamız var. O yıkık binada ilk etapta kendiliğinden çıkan 2 vatandaşımız oldu. Arama kurtarma ile 4 vatandaş kurtarıldı. 81 yaşındaki büyüğümüz bir süre sonra yaşamını yitirdi. İsterdik ki o da kurtarılan diğer 3 vatandaşımız gibi hastanede olsun.

Arama kurtarma bu binada tamamlandı. 16 kırsal mahallede yıkık bina var. 12'si metruk, 4'ünde yaşam vardı. Bu evlerdeki vatandaşlarımız kendi imkanları ile kurtuldu. 61 kırsal mahallede bu yıkık olanlar dışında herhangi bir yıkık ev yok. Şu an arama kurtarma yaptığımız herhangi bir yıkık bina yok. 2 minare yıkıldı. Sabahın ilk ışıkları ile ön hasar tespitlerini yapacağız. 29 yaralımız var. Ağır yaralı yok bunların arasında.

Sağlık Bakanı'mız buraya geliyor. Arkadaşlarımızı ziyaret edip yaralı kardeşlerimizle ilgili net gelişmeyi paylaşacak. Elektrik su doğal gaz GSM ile ilgili hiçbir yerde kesinti veya olumsuzluk söz konusu değil.

Ankara'da bu depremi duyar duymaz sayın cumhurbaşkanımıza bilgileri arz ettik ve bizden sürekli kendisi bizden bilgi aldı ve talimatlarını aldık. Geçmiş olsun dileklerini de iletiyorum.

Vatandaşlarımız kendi evlerinin durumunu teknik personelden daha iyi bilir. Endişe ettiği bir durum varsa girilmemesi lazım. Güvenli alanlarda durmalarında fayda var.

BAKAN YUMAKLI: BARAJLARDA HERHANGİ BİR SORUN TESPİT EDİLMEDİ

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremden hemen sonra, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüz tarafından, Balıkesir ve komşu illerde bulunan barajlarımızda incelemeler yapılmış ve herhangi bir sorun tespit edilmemiştir” dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremden hemen sonra, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüz tarafından, Balıkesir ve komşu illerde bulunan barajlarımızda incelemeler yapılmış ve herhangi bir sorun tespit edilmemiştir. Depremde hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, ailesine sabır diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar temenni ediyorum. Rabb’im ülkemizi her türlü afetten korusun” ifadelerini kullandı.

1 VATANDAŞ HAYATINI KAYBETTİ

Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Akın, depremde bir vatandaşın hayatını kaybettiğini açıkladı.

İSTANBUL'DA KRİZ MASASI KURULDU

İstanbul Valiliği, Sındırgı'daki 6.1'lik depremin ardından kriz masası kurulduğunu açıkladı. Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Balıkesir’in Sındırgı İlçesi’nde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin hemen ardından, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nde 23 çalışma grubu ile kriz masası kuruldu.

Valimiz Davut Gül, kriz merkezinde çalışmaları koordine ederek gelişmeleri anlık olarak takip etti.

20 ARTÇI DEPREM OLDU

AFAD'ın depremle ilgili son açıklaması ise şöyle:

Bugün, saat 19.53'te Balıkesir ili Sındırgı ilçesinde 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem en çok Balıkesir, İzmir, Manisa ve İstanbul illerinde hissedilmiştir.

Şu ana kadar;

* 0 – 3.0 arası, 15 adet

* 4.0 - 5.0 aras, 5 adet

olmak üzere toplam 20 artçı deprem meydana gelmiştir.

Bölgedeki arama kurtarma çalışmalarında;

319 personel, 79 araç

görev yapmaktadır. Bölgede bulunan Afet Yönetim Merkezleri, Valiler başkanlığında toplanmıştır.

An itibarıyla 112 Acil Çağrı Merkezlerine 24 Hasar ihbarı gelmiş olup, tarama çalışmaları devam etmektedir.

Sındırgı ilçesinde 1 bina yıkılmıştır. Arama kurtarma çalışmaları sonucu enkazdan 4 kişi canlı olarak çıkarılmış, bir kişinin kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Gelişmeler takip edilmektedir.

DEPREM EN ÇOK BU 4 İLDE HİSSEDİLDİ

24 HASAR İHBARI GELDİ

BAKAN URALOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu CNN TÜRK’te şu açıklamalarda bulundu:

İlk dakikalardan itibaren ulaştırma ve iletişim noktasında harekette bulunduk. Ulaştırma noktalarında problem yok. Herhangi olumsuzluğun olmadığını belirtebilirim.

Yüzde 600 ses aramalarının arttığını söyleyebilirim. Çağrıların yüzde 99 buçuğu karşılandı. İnternet aramalarında sorun olmadı. Yıkılan bir baz istasyonunun olmadığını söyleyebilirim.

Komşu illerden seyyar baz istasyonları da yönlendirdik. AFAD’ın koordinasyonunda da çalışmalar başlatıldı.

BAKAN YERLİKAYA BÖLGEDE

AFAD'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: AFAD Başkanlığı Bugün, saat 19.53’te Balıkesir ilimiz Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin hemen ardından Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) devreye alınmıştır.

İçişleri Bakanımız Sn.Ali Yerlikaya ve AFAD Başkanımız Vali Sn.Ali Hamza Pehlivan çalışmaları yerinde koordine etmek üzere bölgeye intikal etmiştir. İçişleri Bakan Yardımcılarımız Sn.Münir Karaloğlu ve Sn.Mehmet Aktaş başkanlığında tüm afet gruplarının temsilcileri, AFAD Başkanlık Afet Yönetimi Merkezi'nde toplanmıştır. Gelişmeler anlık olarak takip edilmektedir.

HASAR TEPSİT ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremin ardından ekiplerin sahada hasar tespit çalışmaları yaptığını ve teyakkuz halinde olduklarını bildirdi. Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 6,1 büyüklüğündeki deprem sonrası ekiplerimiz sahada hasar tespit çalışmalarını yapıyorlar. Bütün birimlerimizle teyakkuz halindeyiz, gelen ihbarları tek tek değerlendiriyoruz. Bu süreçte vatandaşlarımızın hasarlı binalara girmemelerini önemle rica ediyoruz. Gelişmeleri takip ediyoruz, tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun."

'ŞU AN GELEN BİR CAN KAYBI HABERİ YOK'

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, şu ana kadar ellerine ulaşan bilgiye göre herhangi bir can kaybının olmadığını bildirdi. Akın, yaptığı açıklamada, Sındırgı ilçe merkezli bir depremin yaşandığını hatırlatarak, bazı hasarların oluştuğunu ifade etti.

Valilik, belediye, 112, AFAD gibi tüm kurumların tam bir mutabakat halinde çalışmalarına devam ettiğini ifade eden Akın, bu tür dönemlerde birlik ve beraberliğin önemine işaret etti.

Sındırgı ilçesine doğru seyir halinde olduğunu anlatan Akın, şöyle konuştu: Az sonra vali beyle beraber ilçe merkezinde olacağız. Beraber bölgelerde olacağız. Ekiplerimizin hepsini oraya yönlendirdik. Ekiplerimiz, arama, kurtarma ve tarama faaliyetlerini sürdürüyor. Temennimiz herhangi bir can kaybının olmaması yönünde. Şu ana kadar elimize ulaşan bilgiye göre şükürler olsun herhangi bir can kaybımız yok.

GÖÇÜK ALTINDAKİ 6 KİŞİ'DEN 5'İ KURTARILDI

Sındırgı'da yıkılan binada bulunan 6 kişiden 5'i kurtarıldı. 1 kişiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN GEÇMİŞ OLSUN PAYLAŞIMI

Balıkesir’de meydana gelen ve bölge illerimizde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlk andan itibaren ilgili tüm kurumlarımız harekete geçmiş olup gereken adımları atmaktadır. Biz de çalışmaları yakından takip ediyoruz.

Rabb’im ülkemizi her türlü felaketten korusun.

BAKAN YERLİKAYA: 2 VATANDAŞA ULAŞMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, CNN TÜRK'e yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi:

Öncelikle Balıkesir Sındırgırlı ilçemizde depremi yaşayan vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Depremin 6.1 şiddetinde olduğunu açıklamıştık. Deprem civar yerlerde de hissedildi. Tüm valilerimizle iletişime geçtik. Şu ana kadar arama taramalarda henüz olumsuz bir şey yok. Balıkesir merkezde de valimizle an be an görüşüyoruz orada da jandarma ve AFAD'a gelen herhangi bir olumsuzluk yok. Sındırgı merkezde bir bina depremde yıkıldı. Acil durum merkezi müdürü, 3 yaralı olduğunu ifade etti. Enkazda, 2 vatandaşımızın olduğunu ve onlara ulaşmak için yoğun bir arama kurtarma çalışması yapıyoruz. Köylerimizde jandarma ve afat yoğun bir tarama yapıyor. 20 ihbar aldık. Bu ihbarların içinde, bir minare olduğu, içinde vatandaşımızın olmadığı bir kaç yer olduğu var. Daha fazla bir bina yıkımı gerçekleşseydi, ihbar edilirdi. Sosyal medyada gerçeği yansıtmayan ifadeleri görüyoruz. Arama tarama faaliyetlerimiz başladığı andan itibaren sizin aracılığınızla vatandaşlarımıza duyuyoruz. 1 saat içinde Balıkesir’de olacağım. Son gelişmeleri yine sizinle paylaşacağım.

BAKAN MEMİŞOĞLU: 4 YARALI VAR

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, depremle ilgili bilgiler verdi. 4 kişinin yaralandığını söyleyen Memişoğlu, "Balıkesir’de meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremde, şu ana kadar 4 yaralının tedavileri hastanelerimizde devam etmekte olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır." dedi.

BAKAN URALOĞLU: HABERLEŞMEDE KESİNTİ YAŞANMADI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, deprem sonrası haberleşmede kesinti olmadığını açıkladı. Uraloğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

Yine haberleşme noktasında bir kesinti söz konusu olmayıp ihtiyaten mobil baz istasyonları bölgeye yönlendirilmiştir. Vatandaşlarımızın haberleşmede Whatsapp, Telegram, Bip vb. uygulamaları kullanmalarını tavsiye ediyoruz.

Rabbim muhafaza etsin. Tekrar geçmiş olsun.

BAKAN KURUM: BİNALARA GİRMEYİN

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Balıkesir’in Sındırgı ilçesindeki 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrası ekiplerin sahada hasar tespit çalışması yaptığını belirterek, “Bütün birimlerimizle teyakkuz halindeyiz, gelen ihbarları tek tek değerlendiriyoruz” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Balıkesir Sındırgı’da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 6,1 büyüklüğündeki deprem sonrası ekiplerimiz sahada hasar tespit çalışmalarını yapıyorlar. Bütün birimlerimizle teyakkuz halindeyiz, gelen ihbarları tek tek değerlendiriyoruz. Bu süreçte vatandaşlarımızın hasarlı binalara girmemelerini önemle rica ediyoruz. Gelişmeleri takip ediyoruz, tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun” ifadelerini kullandı.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran deprem sonrası şu açıklamada bulundu:

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Devletimizin ilgili kurumları teyakkuzda olup gerekli çalışmaları yürütmektedir.

Dezenformasyon içeren teyitsiz paylaşım ve haberlerden uzak durulması, bu süreçte resmi makamlarca yapılan açıklama ve bildirimlere riayet edilmesi gerekliliğini tüm medya camiamıza ve vatandaşlarımıza bir kez daha hatırlatırız.

Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin.

BAŞKAN AKIN: CAN KAYBI YOK

CNN TÜRK canlı yayınında konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın "Umudumuz beklentimiz can kaybı olmadan bunu atlatabilmek. Ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyoruz. Hepimize geçmiş olsun." dedi.

10'UN ÜZERİNDE BİNA YIKILDI

Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak 'Güçlü sallandık. Şu an yıkılan bir kaç yer var afet bölgesinde. 10'un üzerinde yıkılma var. 6 kişinin yaşadığı yerde 4 kişiyi kurtardık. Sındırgı merkezde kaymakamlık binanımızın yanında bir bina.' ifadelerini kullandı.

6 KİŞİNİN YAŞADIĞI BİNA YIKILDI 4'Ü KURTARILDI

CNN TÜRK'e konuşan Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, 10'un üzerinde binanın yıkıldığını bir binada 6 kişinin yaşadığını ve 4'ünün çıkarıldığını açıkladı. Başkan Sak, şu bilgileri paylaştı:

Zaten birkaç gündür depremler olmaktaydı. Bu kez güçlü sallandık. Afet bölgesinde birkaç bina yıkıldı. 10'un üzerinde binamızda yıkılma var. Şuan net bir sayı yok. İlçe merkezindeki binamızda 6 kişinin yaşadığı bina çöktü. 4 kişiyi çıkardık, 2 kişiyi kurtarma çalışmalarımız sürüyor. Çevre köylerde de yıkılan binalar mevcut. Keşif yapmaya çalışıyoruz.

AFAD: 7 ARTÇI MEYDANA GELDİ

AFAD, Balıkesir'deki depremlerle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Yapılan paylaşımda kentte 7 artçı depremin meydana geldiği açıklandı.

AFAD'ın bilgilendirme mesajında şu ifadelere yer verildi:

10 Ağustos 2025 tarihinde, saat 19.53'te Balıkesir ili Sındırgı ilçesinde 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.

Deprem Manisa, İzmir, Uşak ve Bursa illerinde hissedilmiştir.

Şu ana kadar büyüklüğü 3.0 üzerinde toplam 7 artçı deprem meydana gelmiştir.

An itibarıyla, saha taramaları devam etmektedir.

Çanakkale, İzmir, Afyonkarahisar, Uşak, Bursa, Sakarya, Kütahya, Bilecik, Manisa, Kocaeli AFAD İl Müdürlüklerinden arama kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere personel ve araç sevki yapılmıştır.

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) devreye alınmış olup, tüm afet gruplarının temsilcileri AFAD Başkanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde toplanacaktır.

Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız.

Gelişmeler takip edilmektedir.

İSTANBUL VALİLİĞİ: OLUMSUZ DURUM BULUNMAMAKTA

İstanbul'da da hissedilen depreme ilişkin İstanbul Valiliği olumsuz bir durum bulunmadığını belirterek, "Balıkesir’in Sındırgı İlçesi’nde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem, İstanbul’da da hissedildi. An itibariyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmamış olup, saha ekiplerimiz tarama çalışmalarına başlamıştır" açıklamasında bulundu.

4.6, 4.1 VE 4.0'LIK DEPREMLER

Balıkesir'de 19.53'te gerçekleşen 6.1'lik depremin ardından kısa bir süre sonra Sındırgı'da 4.6'lık bir deprem daha meydana geldi. Saat 20.01'de gerçekleşen depremin derinliği 6.78 km olarak kaydedildi. Saat 20.04'te 4.1, saat 20.06'te ise 4.0 büyüklüğünde depremler meydana geldi.

İSTANBUL'DA VATANDAŞLAR KENDİLERİNİ SOKAĞA ATTI

Merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 6,1 büyüklüğündeki deprem İstanbul'da da hissedildi. Sultangazi ve Bahçelievler'de depremi hisseden bazı vatandaşlar evlerinden dışarı çıktı. Küçükçekmece'de de dışarı çıkan vatandaşlar parkta beklemeye başladı.

Bağcılar'da da deprem nedeniyle dışarı çıkanlar Millet Bahçesi'ne geldi. Vatandaşlar, burada bekleyişini sürdürüyor.

BALIKESİR'DE BİR BİNANIN YIKILDIĞI ÖĞRENİLDİ

6.1'lik depremde Balıkesir'de bir binanın yıkıldığı ortaya çıktı.

NACİ GÖRÜR: EVLERDEN BİR MÜDDET UZAK DURUN

Prof. Dr. Naci Görür yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Şimdi Alakır-Sındırgı/Balıkesir’de 6,1 deprem oldu. Deprem Simav Fay Zonu, Sındırgı Segmanı üzerinde. Sağ yönlü, yanal bir fay niteliğinde. Küçük deprem değil, hasar olabilir. Daha büyük deprem olacağını sanmıyorum. Evlerden bir müddet uzak durun.

YETKİLİLERDEN UYARILAR

Hasarlı binalara girilmemesi gerektiği vurgulandı. Artçı sarsıntılar konusunda dikkatli olunması istendi. Vatandaşların resmi açıklamaları takip etmesi öneriliyor.

AFAD ve diğer acil müdahale ekipleri, Sındırgı'da sahaya sevk edildi. İlk belirlemelere göre: Can kaybı bilgisi henüz netleşmedi, ancak bazı evlerin yıkıldığı bildirildi. Ekipler, arama-kurtarma ve hasar tespiti çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlara resmi açıklamaları takip etmeleri ve hasarlı binalardan uzak durmaları uyarısı yapıldı. Deprem sonrası bölgede birkaç artçı sarsıntı kaydedildi 3.5 ve 3.1 büyüklüğünde iki ayrı artçı deprem yaşandı