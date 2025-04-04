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Balıkesir'de 14 yaşındaki çocuk babasını bıçakladı!

04.04.2025 - 13:32Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Ramazan FİLİZ/DURSUNBEY (Balıkesir), (DHA)-

Balıkesir'de 14 yaşındaki çocuk babasını bıçakladı!

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde 14 yaşındaki oğlu R.Ç., babası Metin Çetinkaya’yı (39) bıçaklayarak öldürdü.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında ilçenin kırsal İstasyon Mahallesi'nde meydana geldi. Küçükbaş hayvanlarıyla ilgilenen Metin Çetinkaya ile oğlu R.Ç. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. İddiaya göre, aile içinde şiddet uyguladığı öne sürülen Metin Çetinkaya, R.Ç. tarafından ekmek bıçağıyla karnından bıçaklandı. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İki bıçak darbesi alan Çetinkaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. R.Ç. jandarma tarafından gözaltına alındı. Diğer yandan Metin Çetinkaya'nın cenazesi, bugün ikindi namazı sonrası Dursunbey ilçesine bağlı İsmailler Mahallesi'nde toprağa verilecek.

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