Balıkesir Sındırgı'da dev turna balığı yakalandı

Avın heyecanını yaşayan balıkçıların yanına, sakin tavırlarıyla dikkat çeken bir karaca geldi. Bir süre balıkçıları izleyen karaca, herhangi bir ürkme belirtisi göstermeden baraj çevresinde dolaştıktan sonra yeniden doğal yaşam alanına döndü. Ortaya çıkan bu nadir anlar, hem balıkçıları hem de izleyenleri şaşırttı.

Dev turnayı oltaya almanın mutluluğunu yaşayan Hasan Gökçe, yakaladığı balıkla objektiflere poz verdi. Gökçe, diğer olta balıkçılarına seslenerek, "Belki siz de bir gün tutarsınız" ifadelerini kullandı.

Çaygören Barajı’nda kaydedilen turna ve karacanın aynı karede yer aldığı görüntüler, kısa sürede sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Doğal yaşamla iç içe geçen bu anlar, izleyenlerden beğeni ve yorum aldı.