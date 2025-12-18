GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemBalıkesir Sındırgı'da dev turna balığı yakalandı
HaberlerGündem Haberleri Balıkesir Sındırgı'da dev turna balığı yakalandı

Balıkesir Sındırgı'da dev turna balığı yakalandı

18.12.2025 - 19:08Güncellenme Tarihi:

Kaynak: BALIKESİR (İHA)

Balıkesir Sındırgı'da dev turna balığı yakalandı

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde bulunan Çaygören Barajı’nda balık avına çıkan profesyonel olta balıkçısı Hasan Gökçe ve arkadaşı, unutulmaz anlar yaşadı. Gökçe’nin oltasına tam 8 kilo 750 gram ağırlığında dev bir turna balığı takılırken, o anlara doğadan sürpriz bir misafir de eşlik etti.

Avın heyecanını yaşayan balıkçıların yanına, sakin tavırlarıyla dikkat çeken bir karaca geldi. Bir süre balıkçıları izleyen karaca, herhangi bir ürkme belirtisi göstermeden baraj çevresinde dolaştıktan sonra yeniden doğal yaşam alanına döndü. Ortaya çıkan bu nadir anlar, hem balıkçıları hem de izleyenleri şaşırttı.

Dev turnayı oltaya almanın mutluluğunu yaşayan Hasan Gökçe, yakaladığı balıkla objektiflere poz verdi. Gökçe, diğer olta balıkçılarına seslenerek, "Belki siz de bir gün tutarsınız" ifadelerini kullandı.

Çaygören Barajı’nda kaydedilen turna ve karacanın aynı karede yer aldığı görüntüler, kısa sürede sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Doğal yaşamla iç içe geçen bu anlar, izleyenlerden beğeni ve yorum aldı.

Güncel Haberler

Yalvaç'ta otomobille motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
#Gündem

Yalvaç'ta otomobille motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

En sakin şehir! Bu ilçede 15 yıldır hırsızlık olayı yaşanmadı
#Gündem

En sakin şehir! Bu ilçede 15 yıldır hırsızlık olayı yaşanmadı

Balıkesir Sındırgı'da dev turna balığı yakalandı
#Gündem

Balıkesir Sındırgı'da dev turna balığı yakalandı