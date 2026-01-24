Balıkesir Sındırgı'da 5.1 büyüklüğünde deprem! İstanbul dahil birçok çevre ilden hissedildi

Haberin Devamı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 5.1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 11.04 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

BAKAN YERLİKAYA: SAHA TARAMA ÇALIŞMALARINA BAŞLANMIŞTIR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sanal medya üzerinden yaptığı paylaşımda deprem sonrasında çalışmaların başlatıldığını bildirerek, “Balıkesir Sındırgı’da 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun” ifadelerini kullandı.

CEVDET YILMAZ: AFAD VE İLGİLİ KURUMLAR SAHA TARAMALARINI SÜRDÜRMEKTEDİR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sanal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. AFAD ve ilgili kurumlarımız saha taramalarını sürdürmektedir. Rabbim ülkemizi her türlü afetten korusun" ifadelerini kullandı.

BURHANETTİN DURAN: TEYİT EDİLMEMİŞ PAYLAŞIMLARA İTİBAR ETMEYİNİZ

İletişim Başkanı Burhanettin Duran ise açıklamasında, "Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. İlgili tüm kurum ve birimlerimiz, kendi görev ve sorumluluk alanlarında saha tarama ve durum tespit çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Vatandaşlarımızdan, resmî kurumlarımızın yapacağı açıklamaları ve teyitli bilgileri takip etmelerini; doğruluğu teyit edilmemiş paylaşımlara itibar etmemelerini önemle rica ediyoruz" dedi.

AFAD: OLUMSUZ BİR DURUM BULUNMAMAKTADIR

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada, "Balıkesir ilimizin Sındırgı ilçesinde saat 00.24’te meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" ifadelerine yer verildi.

BALIKESİR VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Balıkesir'de neydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem sonrasında Vali İsmail Ustaoğlu, sosyal medya hesaplarından açıklamada bulundu. Ustaoğlu, "An itibarı ile olumsuz bir durum yoktur. AFAD ve ilgili kurumlarımızın saha taramaları devam etmektedir" açıklamasında bulundu.

"BİR SORUN GÖRMÜYORUM"

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy CNN Türk'e 5.1'lik depremi değerlendirdi.

Üşümezsoy'un açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

"Sındırgı fayının en güneydoğu ucunda deprem oldu. Yazın da o noktalarda deprem olmuştu. O fay yeni bir faya atlamadığı için bir sorun görmüyorum. Rutin devam eden bir olay. Bu depremler bu tarzda olduğu zaman büyük depremi tetiklemez. 6.5 gibi bir deprem yapmaz."