Balıkesir Savaştepe’de heyelanda mahalle yolu ulaşıma kapandı

İlçede etkili olan sağanak yağışların ardından sabah saat 08.00 sıralarında kırsal Ardıçlı ile Deveören Mahallesi arasındaki yolda toprak kayması sonucu derin yarıklar oluştu. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Güvenlik sebebiyle yol ulaşıma kapatıldı. Belediye ekipleri yolun tekrar trafiğe açılması için çalışma başlattı. Yetkililer, vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.