Megakenti sis kapladı: İstanbul Boğazı’nda deniz ulaşımına sis engeli!
03.08.2026 - 08:04Güncellenme Tarihi:
İstanbul'da sabah saatlerinde etkisini artıran yoğun sis, hem kara hem de deniz ulaşımını etkiledi. Özellikle İstanbul Boğazı ve Üsküdar çevresinde görüş mesafesi yer yer birkaç metreye kadar düştü. Boğaz Hattı gemi trafiğine kapatıldı.
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Şehir içi denizden ulaşımda Sirkeci-Harem seferi hariç iptallere sebep olmayan sis uluslararası deniz trafiğine engel oldu. Kıyı Emniyeti yetkilileri boğaz hattının geçici süreliğine kısıtlı görüş sebebiyle trafiğe kapandığını bildirdi.