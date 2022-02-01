GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemBalıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 10 kişi yakalandı
HaberlerGündem Haberleri Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 10 kişi yakalandı
ABONE OL

Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 10 kişi yakalandı

Balıkesir merkezli FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda 10 kişi yakalandı. Balıkesir, Ankara, Düzce, İstanbul, Kahramanmaraş, Sivas ve Zonguldak illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda göz altı kararı alınan 17 kişiden 10’u ele geçirildi.

01.02.2022 - 12:00 | | İHA
Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 10 kişi yakalandı

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Balıkesir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri mahrem yapılanmasına yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında ankesör/kontörlü telefonlar vasıtasıyla arandıkları tespit edilen ve örgütle irtibatlı olduklarına dair haklarında çeşitli beyanlar bulunan askeri personele operasyon düzenlendi.

Örgütlü ilişkisi bulunduğu düşünülen 9 askeri personel/öğrenci, (3 muvazzaf astsubay, 1 emekli deniz albay, 1 emekli kara astsubay, 2 istifa kara astsubay, 2 kapatılan askeri okul öğrencisi) ile birlikte 2 avukat, 1 ihraç elektrik mühendisi ve 5 özel sektör çalışanı olmak üzere toplam 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.

Şüphelilerin yakalanması amacıyla bugün saat 07.00 itibarı ile Balıkesirli 7 ilde (Ankara, Balıkesir, Düzce, İstanbul, Kahramanmaraş, Sivas ve Zonguldak) 21 adreste eş zamanlı operasyon başlatılmıştır. Operasyonda şu ana kadar 10 şüpheli yakalandı.

Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 10 kişi yakalandı

 

GÜNCEL HABERLER

Barajlar şehriydi şimdi tüneller şehri oldu! Karadeniz'de seyahat süresi kısalıyor

Barajlar şehriydi şimdi tüneller şehri oldu! Karadeniz'de seyahat süresi kısalıyor

Erken emekli olabilmek için cinsiyet değiştirip kadın oldu

Erken emekli olabilmek için cinsiyet değiştirip kadın oldu

Barajlar şehriydi şimdi tüneller şehri oldu

Barajlar şehriydi şimdi tüneller şehri oldu

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Barajlar şehriydi şimdi tüneller şehri oldu! Karadeniz'de seyahat süresi kısalıyor

Barajlar şehriydi şimdi tüneller şehri oldu! Karadeniz'de seyahat süresi kısalıyor

Sıradaki Haber
Erken emekli olabilmek için cinsiyet değiştirip kadın oldu

Erken emekli olabilmek için cinsiyet değiştirip kadın oldu

Sıradaki Haber
İstanbul Havalimanı yolcu uğurlama ve karşılamaya gelenlere açıldı

İstanbul Havalimanı yolcu uğurlama ve karşılamaya gelenlere açıldı

Sıradaki Haber
Kamuda yeni dönem! Bugün başlıyor, tüm memurları kapsıyor, resmen değişti, yeni ödemeler...

Kamuda yeni dönem! Bugün başlıyor, tüm memurları kapsıyor, resmen değişti, yeni ödemeler...

Sıradaki Haber