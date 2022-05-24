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Balıkesir merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

Balıkesir merkezli 10 ilde, FETÖ/PDY’ye yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

24.05.2022 - 14:51 |
Balıkesir merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgüt içerisinde faaliyet yürüttüklerine dair haklarında ifade ve teşhis kaydı ile çeşitli bilgi, belge bulunan 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde Balıkesir merkezli 10 ilde belirlenen 13 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alınırken, 5 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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