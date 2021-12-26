Balon balığı yakalamak için kıyasıya yarıştılar! 'Derisinin timsah derisi gibi sağlam'

Anavatanı Kızıldeniz olan ve son yıllarda Akdeniz'de popülasyonu artan balon balıkları özellikle Antalya'da neredeyse her balıkçının oltasına takılır oldu. Daha önce de yine istilacı tür olan aslan balığına dikkat çekmek için yarışma düzenleyen Antalya Büyükşehir Belediyesi, bu kez balon balığı konusunda farkındalık yaratmak için balon balığı yakalama yarışması düzenledi.

En fazla balon balığını tutmak için saat 09.00 itibarıyla 5 kilometrelik Konyaaltı Sahili'ne gelen balıkçılar, oltalarını denize attı. Yarışmacılar hem karadan hem tekneyle yarışmaya katılabildi. Balıkçılar ekosisteme ve diğer balık türlerine büyük zarar veren balon balıklarını yakalamak için özellikle tavuk eti kullandı.

Yarışmaya katılan amatör balıkçı Buğra Özekin, "Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu balon balığı yarışması için buraya geldim. En ağır balığı ben tutmak istiyorum. Sahilimizde çok miktarda balon balığı var. Balık tutmaya geldiğimde denk geliyor. Balon balığı sayesinde diğer balıkları da avlayamıyoruz. Baş belası, sıkıntı oluyor. Diğer türler için de tehlike oluşturuyor" dedi.

86 KİŞİ BAŞVURDU, 3 KİŞİ GETİRDİ

Antalya'da sabah saatlerinde başlayan balon balığı avlama yarışması, saat 12.00'de sona erdi. Yarışmaya online başvuran 86 kişiden 60'ı en ağır balon balığını avlamak için oltalarını denize attı. Dereceye girenlerin belirlenmesi için Olbia Meydanı'na kurulan standa ise 3 yarışmacı tuttuğu balıklarla başvurdu. Balıklar arasında en zehirli balon balığı türü olan benekli, cüce, altın balon balığı yer aldı.

Ölçümler sonucunda balıkçılardan Veli Serttaş, 790 gram balon balığıyla 1'inci; Tamer Ovalıoğlu 710 gram ile 2'nci; Melih Soydal 260 gram gelen tuttuğu 2 cüce balon balığı ile 3'üncü oldu. Jüri üyeleri tarafından dereceye girenlere madalyaları ve EKDAĞ Düden Balık Çarşısı Sosyal Tesisleri'nde 2 kişilik balık menüsüne ait çekleri verildi.

'POPÜLASYONU HER GEÇEN GÜN ARTIYOR'

Balon balığının istilacı bir tür olduğunu belirten Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Çevre Yüksek Mühendisi Lokman Atasoy "Ülkemizde en yoğun Akdeniz kıyılarında görülüyor ve popülasyonu her geçen gün artıyor. İklim değişikliğine bağlı olumsuz etkileri devam ediyor. Deniz ekosistemimize ve biyoçeşitliliğe çok zarar veriyor. Yerli türlerimize zarar verdiği için, oltaları, fileleri bile parçaladığı için kontrolü oldukça zorlaşan bir tür maalesef. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak aslan balığı haricinde yaptığımız çalışmalara bugün balon balığını da ilave ettik" dedi.

'DERİSİYLE ÇANTA, AYAKKABI YAPILABİLİYOR'

Bu tarz bir etkinliğin Türkiye'de ilk defa yapıldığını söyleyen Atasoy "İlgi çok yüksek oldu. Denizlerin korunmasına yönelik bir etkinlik olduğu için oltasını kapan geldi. Hatta bir süre sonra başvuruları kapatmak zorunda kaldık. Balon balığını tekrar nasıl değerlendirebiliriz noktasında da çalışmalar yürütüyoruz. Derisiyle çanta, ayakkabı yapılabiliyor. Belki daha farklı materyaller yapılabilir. Çünkü derisinin timsah derisi kadar sağlam olduğu ifade ediliyor" diye konuştu.

YARIŞMA VE FESTİVALLER DEVAM EDECEK

Belediye olarak denizlerin korunmasına yönelik çalışmalara devam edeceklerini belirten Atasoy, "Bu tür etkinliklerin devam etmesi vatandaşlarımızın isteği haline geldi. İlk yaptığımız aslan balığı etkinliğine yurt dışından dahi talep oldu. Yarışmanın tekrarının ne zaman yapılacağını soruyorlar. Önümüzdeki yıl farklı lokasyonlarda, kıran kırana yarışmalar ve festivallere dönüşecek belki" ifadelerini kullandı.

'AKDENİZ'İN EN TEHLİKELİ TÜRÜ'

Etkinliklerle balon balığının tehlikesine dikkat çekmek istediklerini belirten Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü Balıkçılık Teknolojisi Yüksek Mühendisi Merve Karakuş da "Balon balıkları, Akdeniz'in en tehlikeli ve zehirli türleri. Burada vatandaşlarımıza bu balığın tüketilmemesi gerektiği, tüketilirse ölümle sonuçlanabileceğini ama derisinden çok kolay ekonomik girdiler oluşturulabilineceğini anlatmak için buradayız. Bugün tutulan balıklar, ilerleyen dönemlerde nasıl ekonomik girdi oluşturabilir, tekstil sanayinde nasıl değerlendirilebilir, yapılan iş birliği ile sonuca ulaşacak" diye konuştu.