Balıkçılar denize ağlarını atmak için geri sayıma başladı

Denizlerde 15 Nisan'da başlayan av yasağının ardından teknelerini kıyıya çeken balıkçılar, yeniden denizle buluşmalarına sayılı günler kala son hazırlıklarını hızlandırdı.

Bir önceki av sezonunda yıpranan ağlarının tamirini tamamlayan balıkçılar, onardıkları ağları yavaş yavaş teknelere yüklemeye başladı.

Teknelerin cihaz, teknik bakım, boya, zımpara ve temizlik gibi işlemlerini de hızlandıran balıkçılar, "Vira bismillah" diyerek ağlarını denize bırakacakları gün için geri sayıma başladı.

"ŞU ANDA SON HAZIRLIKLARIMIZI YAPIYORUZ"

Trabzon'da gırgır teknesiyle denize açılacak Cengizhan Yılmaz, AA muhabirine, yıllardır ailecek balıkçılıkla uğraştıklarını söyledi.

Kendisinin de 12 senedir aktif şekilde işin içinde olduğunu dile getiren Yılmaz, "Şu anda gördüğünüz üzere son hazırlıklarımızı yapıyoruz. İlk başta dediğimiz gibi ağ işlemleri uygulandı. Tamir ve bakımları yapıldı. Ağlar şu anda iskelede gemiye nakledilecek vaziyette bekliyor." ifadesini kullandı.

Yılmaz, teknenin teknik bakım işlerini de yaptıklarını aktararak, "Makine, yürür aksamın bakım ve tamiriyle uğraşıyoruz ki denizde herhangi bir olası problemle karşılaşmayalım. Aynı şekilde ağ sarma esnasında denizde bize yardımcı olacak küçük bot teknelerimizin de makineleriyle yürür aksamlarıyla uğraşıyoruz." diye konuştu.

Haberin Devamı

"SEZONA UMUTLA BAKIYORUZ"

Birkaç gün sonra ağları tekneye yükleyeceklerini anlatan Yılmaz, "Balığın gidişatına göre sezona umutla bakıyoruz. Küçük gemilerle birkaç deneme yaptık, çok güzel verimler aldık. Umarız 1 Eylül'de avcılığa çıktığımız zamanda da bu verimi görürüz ve herkes mutlu olur, herkes için sezon güzel geçer." dedi.

Yılmaz, sezondan beklentilerinin yüksek olduğunu vurgulayarak, "İlk başta palamutla başlıyoruz. Havalar soğudukça bu hamsiye doğru evriliyor. Bu sene palamudun daha çok olmasını bekliyoruz. Çünkü hava sıcaklığı olması gerekenin üzerinde seyretti. Beklentimiz bu yönde." ifadesini kullandı.

"SON HAZIRLIKLARIMIZI 1 EYLÜL'E KADAR TAMAMLAMAYI PLANLIYORUZ"

Akçaabat Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Coşkun Şenkaya da küçük balıkçıların da yeni sezon öncesi kayıklarının motor bakımı ve boya gibi işlemlerini tamamladığını belirtti.

Haberin Devamı

Son olarak ağların bakım çalışmalarını yaptıklarını aktaran Şenkaya, "Son hazırlıklarımızı 1 Eylül'e kadar tamamlamayı planlıyoruz. Yeni sezondan beklentimiz şu anda had safhada." ifadesini kullandı.

Şenkaya, küçük balıkçıların biraz ilkel yollarla balık avı yaptığını anlatarak, "O nedenle de umudumuzun gerçekleşip gerçekleşmemesini ancak 1 Eylül'de denize açılarak anlayabiliriz. Bereketli bir sezon olmasını temenni ediyoruz." dedi.

"PALAMUDUN BU SENE ERKEN GÖRÜLMESİ BAYAĞI BİR UMUT VERDİ"

Ağlarını onaran Murat Sezgin Kaçar da 30 yıldır balıkçılık yaptığını belirterek, eylüle kısa bir süre kaldığını, son hazırlıklarını yavaş yavaş tamamladığını ifade etti.

Yeni sezondan beklentilerinin çok yüksek olduğunu vurgulayan Kaçar, "Palamudun bu sene erken görülmesi bize bayağı bir umut verdi. İnşallah 1 Eylül'den sonra da bu süreç devam eder." diye konuştu.