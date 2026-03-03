Balık tutmaya gidenler korkunç manzarayla karşılaştı! Sahilde anne ve kızının cesedi bulundu

Haberin Devamı

Olay, saat 22.00 sıralarında Zeytinburnu Kazılıçeşme sahilinde meydana geldi. İddiaya göre, balık tutmak için sahile gelenler denizde hareketsiz duran bir kişiyi fark ederek polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, olay yerinde sudan çıkarılan kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Çevredekilerin ifadeleri üzerine denizde başka bir kişinin olma ihtimaline karşı sahil güvenlik ekipleri çalışma gerçekleştirdi. Yaklaşık bir saat süren çalışmalar sonucunda ikinci bir kişinin cesedine ulaşıldı.

ANNE VE KIZI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından yapılan incelemelerde cesetlerin F.Ç.(30) ve kızı İ.Ş.'ye(8) ait olduğu tespit edildi. Olayla ilgili ekiplerin çalışması devam ediyor. Anne ve kızın cenazeleri incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

‘BALIK TUTMAYA GELENLER FARK ETTİ’

Olaya tanık olan Abdülaziz Alevlidağ, "Biz bir saat önce buradan geçerken anneyle kızı vardı, suyun kenarında oturuyorlardı. Biz ileri gittiğimizde önce anne atlamıştı sonrasında ufak kız kendini atmıştı. Buraya iki kadın iki de kız gelmişti balık yakalamaya, sonra cesedi gördüler. Cesetleri görünce polislere haber verdiler. Kızı çıkardılar anneyi de yarım saat önce çıkardılar’’ ifadelerini kullandı.