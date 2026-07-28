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Bakırköy'de korkunç kaza: Hakimiyeti kaybedip refüje çarptı

28.07.2026 - 09:27Güncellenme Tarihi:
Yunus Emre Dağdelen
Yunus Emre Dağdelen
Bakırköy'de korkunç kaza: Hakimiyeti kaybedip refüje çarptı

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden araç, refüje çarparak devrildi.

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Kaza, saat 20.30 sıralarında Şenlikköy Mahallesi D-100 bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bağlantı yolundan D-100 Karayolu'na çıkarken sürücüsü Tuğba Ö.'nün (49) direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 ELE 361 plakalı otomobil refüje çarparak devrildi. Kazada aracın içinde sıkışan sürücü çevredeki kişiler tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi.

Bakırköyde korkunç kaza: Hakimiyeti kaybedip refüje çarptı

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralandığı belirlenen otomobil sürücüsü Tuğba Ö., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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