Bakanlıktan yeni taklit ve tağşiş listesi! Eşek ve at eti skandalı bir ilimizde ortaya çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş yapılan ürünler listesine yenilerini ekledi. Denetimlerde yine türlü türlü gıda oyunları tespit edildi. Baharat, peynir ve zeytinyağında uygunsuzluklar ortaya çıkarıldı.

Listede en dikkat çekeni ise yine et ürünlerinde at ve eşek etine rastlanılması oldu. Adana’da bir kasapta yer alan et ürününde tek tırnaklı hayvan (at-eşek) eti çıktı.

SUCUKTA, PEYNİRDE VE ZEYTİNYAĞINDA HİLELER

Listede yer alan diğer dikkat çeken hileler ise sucuk, peynir ve zeytinyağında gerçekleşti. Sucukta, gıda boyası ve deri dokusu kullanılarak ürünün kalitesi düşürülmüş. Ayrıca, peynirlerde yağ oranlarının belirtilenden düşük olduğu ortaya çıktı. Zeytinyağı olarak satılan bazı ürünlerin ise tohum yağı olduğu belirlendi.

DENETİMLER DEVAM EDİYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı, bu tür sağlık tehditleri oluşturan ürünleri tek tek ifşa ederek tüketicileri bilgilendiriyor. Bakanlık, vatandaşların güvenli gıda tüketimini sağlamak amacıyla denetimlerini sürdürüyor. Bu denetimlerin detaylarına, Bakanlık tarafından yayımlanan "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" ve "Taklit veya Tağşiş Yapılacak Gıdalar" listelerinden ulaşılabiliyor.

TÜKETİCİLER DİKKATLİ OLMALI

Tüketiciler, özellikle et, tereyağı ve diğer işlenmiş gıda ürünlerini alırken dikkatli olmalı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı listeler, güvenilir gıda markalarını tercih etmenin önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.