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Bakanlık 'poşet fiyatı' tartışmalarına son noktayı koydu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, plastik poşet fiyatıyla ilgili değerlendirmelerin devam ettiğini, henüz bir rakam belirlenmediğini duyurdu.

16.12.2024 - 15:57 | | DHA
Bakanlık 'poşet fiyatı' tartışmalarına son noktayı koydu

'KOMİSYONUMUZ HENÜZ POŞET FİYATINI BELİRLEMEDİ'

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bugün bir köşe yazısında yer alan plastik poşet fiyatına ilişkin yorum gerçeği yansıtmamaktadır. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızca 21 Kasım'da gerçekleştirilen Plastik Poşet Komisyonu toplantısında sektör temsilcilerinin görüşleri alınmış, konuya ilişkin değerlendirmeler devam etmektedir. Komisyonumuz poşet fiyatıyla ilgili henüz bir rakam belirlememiş, toplantıda iddia edilen fiyat gündeme gelmemiştir" denildi.

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