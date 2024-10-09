Bakanlık harekete geçti: Yeni liste yayınlandı! Adana kebap yeni bakın ne yedirmişler

Herkesin ilgisini çeken sağlığı tehlikeye atan ve taklit-tağşiş yapılan ürünlere her geçen gün yenisi ekleniyor. Vatandaşların sağlıklı gıdaya erişmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler sonrası uygunsuz olan ürünleri ifşa etmeye devam ediyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre; son yapılan güncellemeyle birlikte birçok ürün listeye dahil edildi ve üreticileri açıklandı.

Kekik yerine yabancı maddeler, bal yerine taklit ürünler, kangal sucuk yerine kanatlı eti, Adana kebabında kalp, pekmezde ilaç etken maddesi, zeytinyağı yerine tohum yağları tespit edildi.

DENETİMLER LABORATUVAR ORTAMINDA GERÇEKLEŞİYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı, denetimler sonrası örnek alınan ürünleri laboratuvarlarında test ediyor ve ürünlerin içindeki maddeleri tespit ediyor.

SAHTECİLİK HAD SAFHADA

Ürünlerde sahtecilik had safhaya ulaşmaya başladı. Et, zeytinyağı, bal, lahmacun, kebap gibi ürünlerde sıklıkla taklit ve tağşişe rastlanıyor. Fiyatından, tadından, renginden ya da kokusundan şüphelenilen gıdalardan uzak durulması sağlık açısından önem arz ediyor.

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İŞTE SAĞLIĞI TEHLİKEYE DÜŞÜREK VE TAKLİT-TAĞŞİŞ YAPILMIŞ ÜRÜNLER

Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar













Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar



