GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Bakanlık harekete geçti: Yeni liste yayınlandı! Adana kebap yeni bakın ne yedirmişler

Bakanlık harekete geçti: Yeni liste yayınlandı! Adana kebap yeni bakın ne yedirmişler

Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçti. Yapılan denetimler kapsamında taklit ve tağşiş yapanlara ilişkin listesini her gün güncelliyor. Son yapılan testlerde sağlığı tehlikeye atacak pekmezler ve tağşiş-taklit yapılan sucuk, bal, kekik ve zeytinyağları ifşa edildi.

09.10.2024 - 07:34 |
Bakanlık harekete geçti: Yeni liste yayınlandı! Adana kebap yeni bakın ne yedirmişler

Herkesin ilgisini çeken sağlığı tehlikeye atan ve taklit-tağşiş yapılan ürünlere her geçen gün yenisi ekleniyor. Vatandaşların sağlıklı gıdaya erişmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler sonrası uygunsuz olan ürünleri ifşa etmeye devam ediyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre; son yapılan güncellemeyle birlikte birçok ürün listeye dahil edildi ve üreticileri açıklandı.

Kekik yerine yabancı maddeler, bal yerine taklit ürünler, kangal sucuk yerine kanatlı eti, Adana kebabında kalp, pekmezde ilaç etken maddesi, zeytinyağı yerine tohum yağları tespit edildi.

DENETİMLER LABORATUVAR ORTAMINDA GERÇEKLEŞİYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı, denetimler sonrası örnek alınan ürünleri laboratuvarlarında test ediyor ve ürünlerin içindeki maddeleri tespit ediyor.

SAHTECİLİK HAD SAFHADA

Ürünlerde sahtecilik had safhaya ulaşmaya başladı. Et, zeytinyağı, bal, lahmacun, kebap gibi ürünlerde sıklıkla taklit ve tağşişe rastlanıyor. Fiyatından, tadından, renginden ya da kokusundan şüphelenilen gıdalardan uzak durulması sağlık açısından önem arz ediyor.

Haberin Devamı

İŞTE SAĞLIĞI TEHLİKEYE DÜŞÜREK VE TAKLİT-TAĞŞİŞ YAPILMIŞ ÜRÜNLER

Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar

Bakanlık harekete geçti: Yeni liste yayınlandı Adana kebap yeni bakın ne yedirmişler

Bakanlık harekete geçti: Yeni liste yayınlandı Adana kebap yeni bakın ne yedirmişler

Bakanlık harekete geçti: Yeni liste yayınlandı Adana kebap yeni bakın ne yedirmişler

Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar

Bakanlık harekete geçti: Yeni liste yayınlandı Adana kebap yeni bakın ne yedirmişler

 

 

GÜNCEL HABERLER

Bankada parası olana güzel haber! Faizde ‘hoş geldin’ fırsatı: Aylık 4 bin TL ek kazanç!

Bankada parası olana güzel haber! Faizde ‘hoş geldin’ fırsatı: Aylık 4 bin TL ek kazanç!

Bakan Yerlikaya duyurdu! Discord ve Telegram'daki iki çocuğun ifadeleri alınacak

Bakan Yerlikaya duyurdu! Discord ve Telegram'daki iki çocuğun ifadeleri alınacak

Bereketli topraklarında hasat zamanı! 'İklim değişti, erken başladı'

Bereketli topraklarında hasat zamanı! 'İklim değişti, erken başladı'