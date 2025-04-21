GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemBakanlık, fenomen Mükremin Gezgin hakkında suç duyusunda bulunacak
HaberlerGündem Haberleri Bakanlık, fenomen Mükremin Gezgin hakkında suç duyusunda bulunacak

Bakanlık, fenomen Mükremin Gezgin hakkında suç duyusunda bulunacak

21.04.2025 - 21:45Güncellenme Tarihi:
Bakanlık, fenomen Mükremin Gezgin hakkında suç duyusunda bulunacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medya hesabında paylaştığı ve çocukların yer aldığı videosu nedeniyle fenomen Mükremin Gezgin hakkında suç duyusunda bulunacak.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Gezgin’in erkek çocuklarına ‘ben kadınım değil mi?’ diye sorduğu ve sosyal medya hesaplarından yayınladığı video nedeniyle, Bakanlığın Gezgin hakkında TCK’nın ilgili maddelerinde yer alan ‘hayasızca hareketler’ ve ‘müstehcenlik’ suçlarından suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.

Güncel Haberler

Bakanlık, fenomen Mükremin Gezgin hakkında suç duyusunda bulunacak
#Gündem

Bakanlık, fenomen Mükremin Gezgin hakkında suç duyusunda bulunacak

MHP’den dikkat çeken paylaşım: Hele durma yürü sen, daha yolun yarısı var
#Gündem

MHP’den dikkat çeken paylaşım: Hele durma yürü sen, daha yolun yarısı var

DEM Parti heyetinden 4. İmralı ziyareti: Görüşme verimli geçti
#Gündem

DEM Parti heyetinden 4. İmralı ziyareti: Görüşme verimli geçti