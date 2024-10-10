BakanlÄ±k bir liste daha yayÄ±nladÄ± KÃ¶fte ve dÃ¶nerin iÃ§inde domuz eti, salÃ§ada boya

BakanlÄ±k bir liste daha yayÄ±nladÄ±! Köfte ve dönerin içinde domuz eti, salçada boya
TÃ¼rkiye genelinde birÃ§ok ÅŸehirde ÅŸubesi bulunan KÃ¶fteci Yusuf'a iliÅŸkin olarak TarÄ±m ve Orman BakanlÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± incelemeler neticesinde saÄŸlÄ±ÄŸÄ± tehlikeye dÃ¼ÅŸÃ¼recek analizleri ortaya Ã§Ä±kardÄ±. KÃ¶fteci Yusuf'un kÃ¶fte ve dana eti dÃ¶nerinde domuz eti tespit edildiÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±. SalÃ§ada boya, zeytinyaÄŸÄ± yerine tohum yaÄŸÄ±, kekik yerine yabancÄ± maddelerin satÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±.
TarÄ±m ve Orman BakanlÄ±ÄŸÄ± gÄ±da analizlerine devam ediyor. Her gÃ¼n gÃ¼ncellenen listeye gÃ¼n iÃ§inde de eklemeler yapÄ±lÄ±yor.
SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± Tehlikeye DÃ¼ÅŸÃ¼recek GÄ±dalar kategorisinde TarÄ±m ve Orman BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± testler neticesinde KÃ¶fteci Yusuf'un satmÄ±ÅŸ olduÄŸu kÃ¶fte ve dana eti dÃ¶nerin domuz eti olduÄŸu tespit edildi.
KEKÄ°K, SALÃ‡A VE ZEYTÄ°NYAÄžI'NDA DA SAHTECÄ°LÄ°K VAR
Son yapÄ±lan testlerde kekikte yabancÄ± madde, salÃ§a yerine boya satÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ortaya Ã§Ä±kardÄ±. AyrÄ±ca zeytinyaÄŸlarÄ±nda yine tohum yaÄŸlarÄ± Ã§Ä±ktÄ±.
DENETÄ°MLER LABORATUVAR ORTAMINDA GERÃ‡EKLEÅžÄ°YOR
TarÄ±m ve Orman BakanlÄ±ÄŸÄ±, denetimler sonrasÄ± Ã¶rnek alÄ±nan Ã¼rÃ¼nleri laboratuvarlarÄ±nda test ediyor ve Ã¼rÃ¼nlerin iÃ§indeki maddeleri tespit ediyor.
SAHTECÄ°LÄ°K HAD SAFHADA
ÃœrÃ¼nlerde sahtecilik had safhaya ulaÅŸmaya baÅŸladÄ±. Et, zeytinyaÄŸÄ±, bal, lahmacun, kebap gibi Ã¼rÃ¼nlerde sÄ±klÄ±kla taklit ve taÄŸÅŸiÅŸe rastlanÄ±yor. FiyatÄ±ndan, tadÄ±ndan, renginden ya da kokusundan ÅŸÃ¼phelenilen gÄ±dalardan uzak durulmasÄ± saÄŸlÄ±k aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã¶nem arz ediyor.
SAÄžLIÄžI TEHLÄ°KEYE DÃœÅžÃœRECEK ÃœRÃœNLER
TAKLÄ°T VE TAÄžÅžÄ°Åž YAPILAN ÃœRÃœNLER
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