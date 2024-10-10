BakanlÄ±k bir liste daha yayÄ±nladÄ± KÃ¶fte ve dÃ¶nerin iÃ§inde domuz eti, salÃ§ada boya

TarÄ±m ve Orman BakanlÄ±ÄŸÄ± gÄ±da analizlerine devam ediyor. Her gÃ¼n gÃ¼ncellenen listeye gÃ¼n iÃ§inde de eklemeler yapÄ±lÄ±yor.

SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± Tehlikeye DÃ¼ÅŸÃ¼recek GÄ±dalar kategorisinde TarÄ±m ve Orman BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± testler neticesinde KÃ¶fteci Yusuf'un satmÄ±ÅŸ olduÄŸu kÃ¶fte ve dana eti dÃ¶nerin domuz eti olduÄŸu tespit edildi.

KEKÄ°K, SALÃ‡A VE ZEYTÄ°NYAÄžI'NDA DA SAHTECÄ°LÄ°K VAR

Son yapÄ±lan testlerde kekikte yabancÄ± madde, salÃ§a yerine boya satÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ortaya Ã§Ä±kardÄ±. AyrÄ±ca zeytinyaÄŸlarÄ±nda yine tohum yaÄŸlarÄ± Ã§Ä±ktÄ±.

DENETÄ°MLER LABORATUVAR ORTAMINDA GERÃ‡EKLEÅžÄ°YOR

TarÄ±m ve Orman BakanlÄ±ÄŸÄ±, denetimler sonrasÄ± Ã¶rnek alÄ±nan Ã¼rÃ¼nleri laboratuvarlarÄ±nda test ediyor ve Ã¼rÃ¼nlerin iÃ§indeki maddeleri tespit ediyor.

SAHTECÄ°LÄ°K HAD SAFHADA

ÃœrÃ¼nlerde sahtecilik had safhaya ulaÅŸmaya baÅŸladÄ±. Et, zeytinyaÄŸÄ±, bal, lahmacun, kebap gibi Ã¼rÃ¼nlerde sÄ±klÄ±kla taklit ve taÄŸÅŸiÅŸe rastlanÄ±yor. FiyatÄ±ndan, tadÄ±ndan, renginden ya da kokusundan ÅŸÃ¼phelenilen gÄ±dalardan uzak durulmasÄ± saÄŸlÄ±k aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã¶nem arz ediyor.

SAÄžLIÄžI TEHLÄ°KEYE DÃœÅžÃœRECEK ÃœRÃœNLER

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TAKLÄ°T VE TAÄžÅžÄ°Åž YAPILAN ÃœRÃœNLER

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