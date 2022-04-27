GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemBakanlık açıkladı! Teröristlerin sığınağında uyuşturucu madde ele geçirildi
HaberlerGündem Haberleri Bakanlık açıkladı! Teröristlerin sığınağında uyuşturucu madde ele geçirildi
ABONE OL

Bakanlık açıkladı! Teröristlerin sığınağında uyuşturucu madde ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca, Yüksekova ilçesi kırsalında devam ettirilen EREN ABLUKA-2 operasyonu kapsamında, 27 Nisan 2022 tarihinde PKK Bölücü Terör örgütünün kullandığı bir sığınakta yapılan arama-tarama faaliyetinde 12 kg metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirilmiştir." ifadeleri yer aldı.

27.04.2022 - 18:12 |
Bakanlık açıkladı! Teröristlerin sığınağında uyuşturucu madde ele geçirildi

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle: Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca, Yüksekova ilçesi kırsalında devam ettirilen EREN ABLUKA-2 operasyonu kapsamında, 27 Nisan 2022 tarihinde PKK Bölücü Terör örgütünün kullandığı bir sığınakta yapılan arama-tarama faaliyetinde 12 kg metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Terörle Mücadele Operasyonlarına bölge halkımızın da desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde devam edilmektedir.

 

GÜNCEL HABERLER

Terörist elebaşı Duran Kalkan itiraf etti: Bizi ortadan kaldıracaklar bu gerçeği görmek lazım

Terörist elebaşı Duran Kalkan itiraf etti: Bizi ortadan kaldıracaklar bu gerçeği görmek lazım

Bakanlık açıkladı! Teröristlerin sığınağında uyuşturucu madde ele geçirildi

Bakanlık açıkladı! Teröristlerin sığınağında uyuşturucu madde ele geçirildi

MHP Genel Başkanı Bahçeli’den Kadir Gecesi mesajı

MHP Genel Başkanı Bahçeli’den Kadir Gecesi mesajı

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Terörist elebaşı Duran Kalkan itiraf etti: Bizi ortadan kaldıracaklar bu gerçeği görmek lazım

Terörist elebaşı Duran Kalkan itiraf etti: Bizi ortadan kaldıracaklar bu gerçeği görmek lazım

Sıradaki Haber
NASA açıkladı: Devasa asteroit Dünya'nın yanından geçecek

NASA açıkladı: Devasa asteroit Dünya'nın yanından geçecek

Sıradaki Haber
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 3600 ek gösterge ile ilgili flaş açıklama...

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 3600 ek gösterge ile ilgili flaş açıklama...

Sıradaki Haber
THY’nin sürdürülebilirlik temalı uçağı ilk uçuşunu Stockholm’e gerçekleştirdi

THY’nin sürdürülebilirlik temalı uçağı ilk uçuşunu Stockholm’e gerçekleştirdi

Sıradaki Haber