Bakanlık açıkladı! Teröristlerin sığınağında uyuşturucu madde ele geçirildi
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca, Yüksekova ilçesi kırsalında devam ettirilen EREN ABLUKA-2 operasyonu kapsamında, 27 Nisan 2022 tarihinde PKK Bölücü Terör örgütünün kullandığı bir sığınakta yapılan arama-tarama faaliyetinde 12 kg metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirilmiştir." ifadeleri yer aldı.
27.04.2022 - 18:12 |
Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle: Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca, Yüksekova ilçesi kırsalında devam ettirilen EREN ABLUKA-2 operasyonu kapsamında, 27 Nisan 2022 tarihinde PKK Bölücü Terör örgütünün kullandığı bir sığınakta yapılan arama-tarama faaliyetinde 12 kg metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Terörle Mücadele Operasyonlarına bölge halkımızın da desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde devam edilmektedir.