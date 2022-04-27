Bakanlık açıkladı! Teröristlerin sığınağında uyuşturucu madde ele geçirildi

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle: Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca, Yüksekova ilçesi kırsalında devam ettirilen EREN ABLUKA-2 operasyonu kapsamında, 27 Nisan 2022 tarihinde PKK Bölücü Terör örgütünün kullandığı bir sığınakta yapılan arama-tarama faaliyetinde 12 kg metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Terörle Mücadele Operasyonlarına bölge halkımızın da desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde devam edilmektedir.