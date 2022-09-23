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Bakanlık açıkladı! Eren Abluka-38 Operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığınca Elazığ'da 485 personelin katılımıyla Eren Abluka-38 Şehit Jandarma Er Cem Havale Operasyonu başlatıldı.

23.09.2022 - 10:42 |
Bakanlık açıkladı! Eren Abluka-38 Operasyonu başlatıldı

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Elazığ ilinde “Eren Abluka-38 (Elazığ-Arıcak) Şehit J.Er Cem Havale” Operasyonu başlatıldı.

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Operasyonda Elazığ İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Özel Harekât (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucularından oluşan 485 personel 39 operasyonel tim görev alıyor.

Eren Abluka Operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ediyor.

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