Bakanlık açıkladı: 4 PKK/YPGli terörist etkisiz hale getirildi
Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 4 PKK/YPGli terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi.
05.11.2022 - 10:32 |
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 4 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hâle getirildi. Bölgede barış ve huzurun devamı için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek." denildi.