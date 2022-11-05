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Bakanlık açıkladı: 4 PKK/YPGli terörist etkisiz hale getirildi

Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 4 PKK/YPGli terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

05.11.2022 - 10:32 |
Bakanlık açıkladı: 4 PKK/YPGli terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 4 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hâle getirildi. Bölgede barış ve huzurun devamı için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek." denildi.

 

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