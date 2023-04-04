Bakanlar için 3 il! Erdoğan'ın önündeki 1200 kişilik liste

AK Parti milletvekili listeleri için çalışmalarını hızlandırdı. Üst komisyon Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında mesaiye başlarken, bakanlar için yapılan analiz çalışması da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu. Çalışmanın detaylarını CNN Türk muhabiri Arda Erdoğan aktardı.

Arda Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bakanların milletvekili adayı olarak gösterileceğinin açıklamasının ardından gözler bakanların hangi ilden aday olabileceğine çevrildi. AK Parti bu sorunun cevabını aramak için kapsamlı bir çalışma yürütüyor.

HER İSİM İÇİN 3 İL

17 bakan ve 1 cumhurbaşkanı yardımcısından oluşan 18 kabine üyesinin aday gösterilebilmesi için yürütülen çalışmada her isim için 3 il önerildi.

Peki bu 3 il önerisi neye göre belirlendi? Bakanların etki alanları, bakanların memleketleri ve bakanların deprem bölgesinde çalıştığı yerler dikkate alındı.

BAKANLAR İÇİN BÜYÜKŞEHİR KARARI

Kapsamlı yürütülen çalışmalarda bakanların sadece büyükşehirlerden aday gösterilmesi yönünde kuvvetli bir eğilim oluştu. Ancak son karar netleşmiş değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hangi bakanın nereden aday gösterileceğine karar verilecek.

YENİDEN REFAH İLE AK PARTİ'DEN 40 İLDE İŞ BİRLİĞİ

Peki Cumhur İttifakı'nda son durum ne? Yeniden Refah Partisi ile AK Parti arasındaki görüşmelerin yarından itibaren hızlanması bekleniyor. Yeniden Refah Partisi'nin 41 ilde kendi adayını çıkarıp kalan 40 ilde AK Parti ile işbirliği yapabilmesi üzerinde duruluyor.

BBP İLE HİBRİT MODEL

Hibrit modelin BBP ile de yürütülebileceği ihtimali üzerinde duruluyor. 9 Nisan'a kadar bu durum netleşmiş olacak. AK Parti alt komisyon çalışmalarını geçen hafta tamamladı. Bugün üst komisyon çalışmaları sürecek. Dün ilk mesai yapıldı.

ERDOĞAN'IN ÖNÜNDEKİ 1200 İSİM

6025 aday arasında dosya 1200 aday adayına kadar indirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarıyla 1200 ismi değerlendirecek. Bu listede ismi olmayan, sürpriz isimler de olacak. Ancak AK Parti kurmayları bu konuda bilgi vermiyor.

KULİSLERDE DENGE VE 'İTHAL ADAY' ENDİŞESİ

Öte yandan toplumun her kesiminden başvuru alan CHP’de MYK’nın yarıya yakını “kabine” için milletvekili adayı olmadı. Kulislerde listelerde bölgesel denge ve hassasiyetler ile seçmenin “ithal aday” tepkisinin göz ardı edilmemesi gerektiği vurgulanıyor.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekili aday listelerinin YSK’ya sunulacağı 9 Nisan öncesi “liste kampına” girecek. Çarşamba gününden itibaren liste mesaisine odaklanacak Kılıçdaroğlu, 8 Nisan Cumartesi günü de MYK ve Partisi Meclisi’ni (PM) toplayacak.

Aday adaylığı başvurusu yapanlar için partide oluşturulan 8 kişilik komisyon, yaklaşık 3 bin 500 kişi ile yüz yüze görüştü. Dolmabahçe’deki Bezm-i Alem Valide Sultan Camii eski müezzini Fuat Yıldırım, sanatçı Candan Erçetin, müzisyen besteci yorumcu Onur Akın, milli güreşçi Savaş Yıldırım, oyuncu Filiz Taçbaş da aday adaylığı için başvuran isimler arasında yer aldı. Çanakkale’den başvuru yapan bir kişi de mesleğine öğretmen yazarken parantez içinde “işsiz” notunu düştü. Başvuranların 8’inin başörtülü olduğu öğrenildi. CHP’nin ilk başörtülü Parti Meclisi üyesi Sevgi Kılıç da, İstanbul’dan aday adaylığı için başvuru yaptı. MYK’nın yarıya yakını ise ‘kabinede yer alma’ umuduyla milletvekili adayı olmadı. Parti kulislerinde, özellikle seçmenin “ithal aday” tepkisinin gözardı edilmemesinin önemine işaret ediliyor. Kulislerde, “Bölgelerin dengelerine ve hassasiyetlerine dikkat etmeden bir liste yapılırsa bu bizi zora sokar. Yerel aday beklentilerin olduğu yerler var. Bunlara dikkat etmeleri lazım” görüşü ifade ediliyor.

LİDERLER TURU

Bugün Millet Buluşması adı altındaki programları kapsamında Trabzon’da olacak Kılıçdaroğlu, dönüşte Ankara’da “liste kampına” girecek. CHP Genel Merkezi’nde de 5 Nisan Çarşamba günü saat 18.00’den 10 Nisan Pazartesi günü saat 09.00’a kadar PM üyesi, milletvekili ve YDK üyeleri hariç Genel Merkez Binasına ziyaretçi alınmayacak.

Millet İttifakı’nda da milletvekili aday listeleri için baş döndüren bir trafik yaşanıyor. Listeler için devreye giren Kılıçdaroğlu, liderler turuna çıktı. Cumartesi günü Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı İftar Buluşmasında Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile görüşen Kılıçdaroğlu, dün de Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile bir araya geldi. Yaklaşık bir saat süren görüşme Celal Bayar Köşkü’nde gerçekleşti. Kılıçdaroğlu’nun, önümüzdeki Pazar günü Ankara’da Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile ayrı ayrı bir araya geldiği öğrenildi. Liderler trafiğinde de hangi illerde ortak liste çıkarılacağı konuşulurken, kulislerde, Saadet, DEVA, Gelecek ve Demokrat Parti’nin liste çıkarmadığı illerde partilerin belli sayıdaki adaylarının CHP listesinde yer alacağı iddia ediliyor.