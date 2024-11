Bakan Yumaklı'dan gıdada pestisit tespitlerine ilişkin açıklama! 'Benim de çocuklarım var gıdanın şakası olmaz'

Hürriyet’e özel açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “İlaç kalıntısı çıktığı için ihraç edilemeyen tarım ürünleri iç piyasaya sürülüyor” iddialarına yanıt verdi.

Gamze Özgenç ve Hande Fırat'ın haberine göre, 223 maddenin yasaklı olduğunu aktaran Yumaklı, "Denetimleri sektörel ve spesifik hale getirdik. Türkiye’nin tamamından alıp analiz etmeniz mümkün değil. Dolayısıyla örneklem metoduyla bakılır. AB ile bu konuda tam uyum var. 223 madde yasaklanmış durumda. 11 ürün için de 13 ilde Kalıntı Eylem Planı uygulanıyor. Örneklem yöntemiyle alıp inceliyoruz, yakaladığımızı imha ediyoruz."

KALINTI ORANI YÜZDE 35 AZALDI

Son 3 yılda 250 bin pestisit (tarım ilacı olarak bilinen haşere, hastalıklar ve yabancı ot gibi zararlıları ortadan kaldırmak için kullanılan toksik etkili kimyasallar) denetimi yapıldı. Kıyaslama yaptığımızda önceki yıla göre yüzde 35 oranında kalıntı oranında azalma var. İhraç etiğimiz ürünlerin binde birinde ya da ikisinde RASFF (risk) bildirimi yapılıyor. Bu oran yüzde 54 azaldı. Ne olursa olsun limitlerin üzerinde kalıntı tespit edildiğinde bunlar kesinlikle imha edilir. Asla yurtiçine girişine izin vermiyoruz. Bu konudaki iddialar gerçek dışı. İnsanların ‘zehir mi yiyoruz’ diye hassasiyet göstermesi normal, hak veriyorum. Benim de çocuklarım var, eşim dostum var. Böyle bir konuda şaka olmaz. Omuzlarımızda hepinizin yükü var. Güvenilir gıdaya ulaşmanızı sağlamak zorundayız. Ürünlerde bulunması gereken pestisit miktarı konusunda çiftçilere düzenli olarak eğitim veriyoruz.

KÖFTECİ YUSUF’TAKİ DENETİM

Gıda denetimlerini sıklıkla açıklıyoruz. Vatandaşta bu konuda bir bilinç oluştu. Köfteci Yusuf’ta da binde bir oranlı hassas analiz yapıldı. Uygunsuzluk tespit edildi. Ankara’da bir denetim daha yapıldı, bir şubesinde daha domuz genine rastlandı. İlk başladığı zaman ‘bakanlık bir gıda zincirini kolluyor, hatta listelerden çıkardılar’ dendi. Oysa öyle değildi ki! Biz denetim yaptık, firma mahkemeye gitti. Mahkeme, Bakanlık lehine sonuçlanıp yayınladığımızda da başka şeyler konuşulmaya başladı. Biz kamuyuz, polemiğe girmeyiz. Sadece denetim yapar, açıklar, ceza keseriz.

Bakan Yumaklı, Hürriyet Ankara Temsilcisi Hande Fırat ile Ankara büro ekibinin konuğu oldu.

10 MİLYON LİRAYA KADAR CEZA

724 bin işletme (gıdayla ilgili) var. Bunlara diyoruz ki ‘Bizim web sayfamızda barkod oluşturma var. Sizden alışveriş yapan vatandaşların, isterlerse, işletme denetim sonuçlarını görmelerini buradan sağlayın.’ 2025 yılında bu barkod uygulamasını zorunlu hale getireceğiz. Ben hijyen konusuna çok dikkat eden biriyim. Böyle bir uygunsuzluk tespitinde daha hassas oluyoruz. Denetimlerde firmalara 10 milyon liraya kadar ceza kesiyoruz.”

HAL YASASINDA DEĞİŞİKLİK

Ticaret Bakanlığı ile süreçlerimiz iç içe geçmiş durumda. Özellikle hal yasasına ilişkin değişiklikler ile ilgili çalışma başlatıldı. Türkiye’nin gıdasının yüzde 25’ini İstanbul tüketiyor. Dolayısıyla İstanbul’a yakın yerlerde üretebildiğimiz kadar üretim yapalım istiyoruz. Tüm ülkede 60 Organize Tarım Bölgesi (OTB) belirledik. 40 tanesi tüzel kişilik kazandı. Bazılarında üretim başladı. Bu OTB’ler şehirlere yakın olacak, enerji maliyetleri düşecek, hasarsız ve taze gıdaya ulaşım artacak. İstanbul ve çevresinde 6 OTB yer alıyor.

13 İLDE KALINTI EYLEM PLANI

Biber, portakal, mandalin, limon, greyfurt, marul, ıspanak, maydanoz, üzüm, nar ve ayvayı içeren 11 üründe, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, Hatay, İzmir, Mersin, Muğla, Denizli, Sakarya, Manisa ve Tokat’ta Kalıntı Eylem Planı yürütülüyor. Amaç bitkisel üretimde kimyasal mücadeleye alternatif yöntemlerin yaygınlaştırılması ve bitki koruma ürünlerinin mevzuatlar doğrultusunda kullanılması.

ET FİYATLARI NEDEN ARTIYOR

Türkiye’nin kırmızı etteki kendine yeterliliği yüzde 95. İthalata bakınca zaten yüzde 5’e denk gelir. Et sektöründe fahiş fiyat mekanizması var. Bu işler sosyal medyada gidiyor. Örneğin ‘Karkas et fiyatları yüz lira artacakmış’ deniyor... Öbür taraftaki ‘satmayalım’ diyor ve böyle başlıyor. Bunlarla mücadele etmek için özel sektörün yurtdışından canlı ya da karkas et getirimini yasakladık. Ama buradaki üretimi artırmak için anaç hayvan ithalini de sağlamamız gerekiyor. Cumhurbaşkanımızın içerideki üretimi artırma talimatı üzerine Güney Amerika’dan uygun fiyatla üreticilere besi materyali üretmeleri için anaç hayvan getireceğiz. Sadece besi üreten çiftlikler oluşturacağız. Yumurta fiyatlarıyla ilgili de fiyat artışı ya ürün eksiği ya da maliyetler arttığında olur. Davranış biçimimiz bozulmuştur, gerekçe ne olursa olsun fiyat artırırsınız. Yine kuş gribi konusu çıktı. Bizim bununla alakalı üretimimizi etkilemese de fiyat artışı oldu. ‘Fiyat artışına gerek yok’ açıklamaları yapılsa da olan oldu. Şu an farklı fiyatlar var ama ortalama 4 lirada kaldı.

