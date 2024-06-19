Bakan Yumaklı duyurdu: Çanakkale'de yangın kontrol altında

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Çanakkale Eceabat'taki orman yangının kontrol altına alındığını açıkladı. Bakan Yumaklı, "Şiddetli rüzgar sebebiyle bazı yerlerin aktif hale gelmesi mümkün olabilir mi diye kontrol ettik. İki kez alanın tamamının üzerinden geçtik. An itibarıyla Çanakkale Ecabat yangını kontrol altına alınmıştır. 9 uçak, 6 helikopter, 94 arazöz ve iş makinası, 540 personel ile başlamıştık. An itibarıyla helikopterlerimiz, İHA’larımız, iş makinalarımız da dahil olmak üzere AFAD, valilik diğer kamu kurumları, özel sektördeki bazı kurumların da katılımıyla yaklaşık 300 araç sayısına ulaştık, bine yakın arkadaşımız da bu yangınla mücadeleyi gerçekleştirmiş oldu. Arkadaşlarımız ne kadar alanın hasar gördüğünü ayrıca yayınlayacaklar." dedi.