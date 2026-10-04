Bakan Yumaklı, Demirören Medya standında! 'TEKNOFEST gıdamızı savunurken de eşik atlatacak'

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YUMAKLI’DAN ZİYARET

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, TEKNOFEST’in medya paydaşı olan Demirören Medya Grubu’nun GAP Havalimanına kurduğu standı ziyaret etti. Bakan Yumaklı'ya, Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Bereket Murat Oktay ile Demirören Medya Pazarlama ve İletişim Grup Başkanı Ramazan Cin eşlik etti.

SADECE SAVUNMA DEĞİL

Bakan Yumaklı, ilk olarak D-Smart ve D-Tech Cloud tarafından ortak geliştirilen 'Dimi' hakkında bilgi aldı. Daha sonra Demirören Yayınları’nın seçkin eserlerini inceleyen Bakan Yumaklı, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yumaklı, TEKNOFEST'i sadece savunma sanayisi olarak düşünmekten başka bir boyuta geçtiklerini ifade ederek, “TEKNOFEST nasıl ki ülkemize savunmada çok önemli bir eşik atlattıysa, aynı şekilde gıdamızı savunurken de bu eşiği atlatacak altyapıyı sağlamış oluyor" dedi.

ÜRETMEK YETMEZ

Tarım teknolojilerinde geliştirilen ürünleri sadece sergilemenin yeterli olmadığını dile getiren Yumaklı, “Onları daha verimli, daha kaliteli, daha sürdürülebilir bir üretimle taçlandırmamız gerekir ki geleceğimizi de koruyabilesiniz." diye konuştu.

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BÜYÜK CESARET

Yumaklı, TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar’a gençleri TEKNOFEST mantalitesiyle bütünleştirdiği için teşekkür ederek, “Geçtiğimiz yıl büyük bir cesaretle tarım teknolojilerini TEKNOFEST’in içerisine dahil etmiş olması ve bu yarışmaya ilginin ikinci yılında da katlanarak devam etmesi büyük bir başarı.” dedi.

TARIM TEKNOLOJİLERİ

Türkiye'nin genç mühendislerinin tarım teknolojileri alanında önemli ürünler geliştireceğine inandığını belirten Yumaklı, "Pırıl pırıl gençlerimiz, aynı savunma sanayisinde olduğu tarımda da üretmiş olduğu ürünlerle ülkemizi tanıştıracak." diye konuştu.