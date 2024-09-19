Bakan Yerlikaya'dan Narin Güran açıklaması: Adalet tecelli edecek, hiç şüpheniz olmasın

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bir dizi program ve ziyaret için geldiği Diyarbakır'da, valiliği ziyaret etti. Bakan Yerlikaya, Vali Murat Zorluoğlu'ndan kentle ilgili çalışmalar hakkında bilgi aldıktan sonra Kayapınar ilçesinde bulunan bir otelde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla şehit yakınları ve gazilerle için verilen akşam yemeğine katıldı. Programa Vali Murat Zorluoğlu, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, şehit yakınları ve gaziler katıldı. Program Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Programda konuşan Yerlikaya, “Kutsal vatan toprağımız, semada dalgalanan al bayrağımız, anadan, yardan, serden geçen şehit ve gazilerimizin emanetidir. Bize düşen görev ve sorumluluk, bu kutsal emanetlere sahip çıkmaktır. 40 yılı aşkın bir süredir, bölücü terör örgütüne karşı Cudi’de, Gabar’da, Tendürek’te mücadele eden, alçak emellerini başlarına geçiren, siz kahraman gazilerimiz var. 15 Temmuz gecesi halkımızın üzerine kurşunlar yağdıran, tanklarla üzerine yürüyen hain FETÖ’ye geçit vermeyen kahramanlarımız var. Göğsünü bu millete, bu devlete siper edenler var. Evet, bu isimsiz kahramanlar, tarihi destanlarla yazan kahramanlar sizlersiniz. Sizlerde vücut bulan şuur, milletimizi ebedi var kılan iradedir, ruhtur. Sizlerin temsil ettiği değer, nesillerden nesillere rehberlik edecek yolumuzu aydınlatacak bir mirastır. Aziz şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmıyoruz, bırakmayacağız. Sizlerin sözünü asla yere düşürmedik, düşürmeyeceğiz. Bu uğurda, İçişleri Bakanlığı olarak 600 bin personelimizle ülkemizin huzur ve güvenliği için gece demeden, gündüz demeden, yorulmadan, usanmadan, büyük bir gayretle ve vatan aşkıyla çalışıyoruz” dedi.

Haberin Devamı

‘ADALET TECELLİ EDECEK, HİÇ ŞÜPHENİZ OLMASIN’

Programın ardından Bakan Yerlikaya, basın mensuplarının 21 Ağustos’ta kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayeti soruşturmasına ilişkin sorusuna, “Konu adliyede, bu kadar basit. Yargı süreçlerin tamamı şu anda orada. Bizde sizler gibi bekliyoruz. Hep beraber sonucun ne olduğunu göreceğiz. Tekrar ediyorum, hep birlikte adliyede neler olacağını göreceğiz. Adalet tecelli edecek, bundan hiç şüpheniz olmasın” yanıtını verdi.

Haberin Devamı