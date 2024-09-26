Bakan Yerlikaya'dan flaş Narin Güran açıklaması: Açıklığa kavuşacak

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, A Haber canlı yayınında Narin Güran cinayetine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

Millet olarak çok büyük üzüntü duyduk. Mekanı cennet olsun. Milletimizin başı sağ olsun. Bu nevi bir dramın bir daha olmaması için gayret göstereceğiz. Millet olarak, toplum ve aile olarak pek çok dersler var burada…

Jandarma, emniyet orada… Sürecin geldiği noktada, bunun çok zaman geçmeden açıklığa kavuşacağını düşünüyoruz. Bu noktada medyanın üzerine düşen sorumluluğu yaptığını düşünüyoruz. Cinayet çok kısa sürede açıklığa kavuşacak. Bu iş çok zaman geçmeden açıklığa kavuşacak.

LÜBNAN'DAN KUZEYE GÖÇ DALGASI

Bir yıla yakın zamandır bu yüzyılda büyük bir soykırım yaşatıyor Gazze ve Filistinlilere... Artık sadece Filistin'e değil Lübnan'a yönelik saldırılara da tanıklık ettik. Her fırsatta lanetliyoruz. BM'de Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı tarihi hitabet tüm dünyada yankılandı. Biz bu zalimliğin durması için mücadele ediyoruz. Bölgeye yayılmaması için mücadele ediyoruz. Büyük bir dram var. 41 bin kişi şehit oldu. Uluslararası hukukta Netanyahu başta olmak üzere buna sebebiyet verenler adaletten kaçamayacaklar.

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Bu durum göç baskısı oluşturuyor. Dünyada göçle ilgili durum gerçekten çok büyük bir küresel sorun haline geldi. Savaşlar, siyasi istikrarsızlıklar, iklim değişikliği, inançla ilgili belki doğan sıkıntılar pek çok sebep nedeniyle insanlar bulunduğu yerden başka istikamete doğru göç ediyor. Dünyada BM verilerine göre, 300 milyon insan göçmen durumunda.

Filistin 5.8 milyon. Az öncede ifade ettik, savaşta güvenlik sebebi, kuraklık ve geçim sıkıntısı sebebiyle buradan göçe hedef olan ülkelere doğru bir akım var. 123 milyon zorla yerinden edilenler, 47 milyonu koruma altındakiler BM verilerine yansıdı.

Tüm dünyada göçe hedef olan ülkelerin çözmesi gereken sorunlarından biri bu. Bizim göçle ilgili politikamız şu şekilde; insanı önceleyen, ama kamu güvenliğimizden ve düzenimizden taviz vermeden durmadan düzensiz göçle mücadele ediyoruz.

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GÖÇÜ KAYNAĞINDA ÇÖZME STRATEJİSİ

Türkiye'de düzenli göçmen sayısı 4 milyon 384 bin 591 kişi. Türkiye'de 3 milyon 92 bin 536 Suriyeli sığınmacı var. Göçü kaynağında çözme stratejisi yürütüyoruz.

İran sınırında duvar örme işlemi tamamlandı. Göçmen kaçakçıları ile ilgili mücadelemiz de kararlılıkla devam edecek.

MOBİL GÖÇ NOKTASI NASIL ÇALIŞIYOR?

Bu araçların önemli hizmetleri var. 19 Temmuz 2023'te ilk olarak İstanbul'da başladık. Bu araçlarda iki personel var. Bunlarla beraber güvenlik personelimiz memurlarımızla beraber kimlik sorgulaması yapıyor. Kimliğini gösteremeyen bir yabancıyı nezaketen araçta misafir ediyoruz. Parmak izini alıyoruz. Sorgulama yapıyoruz. Üzerinde pasaport veya ikamet kartı yok ama kaydı çıkıyor. Anlayışı için teşekkür ediyoruz. Ama yoksa düzensiz göçmen olduğunu anlıyoruz.

138 bin 356 düzensiz göçmeni bu şekilde bulduk. 1 milyon 581 bin 27 kişi sorgulandı. Arnavutköy'de 1500 kişi kapasiteli geri gönderme merkezi var. Düzensiz göçmen ise buraya gönderiyoruz. Suç işlediğine dair bir tespit varsa emniyet veya jandarmaya gidiyoruz. 1 Haziran 2023 sonrası, gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüş yapan Suriyeli sayısı 160 bin 236. 715 bin Suriyeli evine döndü.

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ASAYİŞ OLAYLARI

Mal varlığına karşı işlenen suçlar yüzde 28,6 azaldı. Aydınlatma oranını yüzde 78'e çıkardık. Konut dokunulmazlığının ihlali, kasten öldürme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma... Her birinde azalma var. Hırsızlık vakaları yüzde 55 azaldı.

İstanbul'da 57 bin polisimiz var. Önümüzde 60 binin üzerine çıkaracağız. Devriye sayımız ve hizmetlerimiz çok daha yukarıya çıkacak.

İstanbul'da evden hırsızlık, günde 23 iken 12'ye düştü. Kapkaç günde 3'ten 1'e düştü. Aydınlatma durumumuzu İstanbul'u yüzde 80'e getirdik.

İstanbul Türkiye ortalamasından daha iyi.

POLİS YILMAZ'IN ŞEHİT EDİLMESİ

Hepimizin yüreğini dağladı. Şeyda kızımız, teşkilatımızda çok büyük bir üzüntü. Bir daha bu nevi üzüntüler, acılar olmaması noktasında gayret sarf ediyoruz. Bir daha böyle bir şey yaşanmasın diye ilgili birimler harekete geçti. Süreçle ilgili tüm birimler gerekeni yapıyor.

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