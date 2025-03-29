Bakan Yerlikaya uyardı: Trafikte bir saniyelik sabır hayat kurtarır
29.03.2025 - 08:11Güncellenme Tarihi:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 5 yılda sadece Ramazan Bayramı tatillerinde 483 kişinin hayatını kaybettiğini, 26 bin 331 vatandaşın da yaralandığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatili için yola çıkacak vatandaşlara uyarılarda bulundu.
X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bazen hatıralar yetmez" ifadelerine yer veren Yerlikaya, son 5 yılda sadece Ramazan Bayramı tatillerinde 483 kişinin hayatını kaybettiğini, 26 bin 331 vatandaşın da yaralandığını kaydetti.