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GündemBakan Yerlikaya uyardı: Trafikte bir saniyelik sabır hayat kurtarır
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Bakan Yerlikaya uyardı: Trafikte bir saniyelik sabır hayat kurtarır

29.03.2025 - 08:11Güncellenme Tarihi:
Bakan Yerlikaya uyardı: Trafikte bir saniyelik sabır hayat kurtarır

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 5 yılda sadece Ramazan Bayramı tatillerinde 483 kişinin hayatını kaybettiğini, 26 bin 331 vatandaşın da yaralandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatili için yola çıkacak vatandaşlara uyarılarda bulundu.

X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bazen hatıralar yetmez" ifadelerine yer veren Yerlikaya, son 5 yılda sadece Ramazan Bayramı tatillerinde 483 kişinin hayatını kaybettiğini, 26 bin 331 vatandaşın da yaralandığını kaydetti.

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