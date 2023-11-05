Bakan Yerlikaya: Teröristlere ait 21 sığınak ve mağara imha edildi

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; Şırnak, Hakkari, Van, Bitlis, Bingöl, Tunceli, Erzurum ve Kars'ta; Cudi Dağı kırsalı, Silopi kırsalı, Kazan Vadisi, Yüksekova kırsalı, Başkale kırsalı, Bilice kırsalı, Tatvan kırsalı, Alaçık kırsalı, Şenkaya kırsalı ve Kağızman kırsalında 18 bin 500 jandarma personeli ile 'Kahramanlar' operasyonu düzenlendi. Jandarma Silahlı İnsansız Hava Aracı (J-SİHA) ile Atak helikopterlerinin de yer aldığı operasyonda; 1 uçaksavar, 8 adet AK-47 piyade tüfeği, 26 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 28 adet RPG-7 roketatar sevk fişeği, 2 adet 3 kilo TNT, 3 adet M1 piyade tüfeği, 4 makineli tüfek, 3 el bombası, 3 el yapımı patlayıcı, 9 bin 838 mühimmat, 5 telsiz ile çok sayıda gıda, yaşam, sağlık malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirildi. Terör örgütünün kış aylarında kullanmak için hazırladığı 21 sığınak ve mağara da tespit edilerek tek tek imha edildi.

Bakan Yerlikaya, "Teröristlerin inlerini bir bir başlarına yıkıyoruz, yıkmaya da devam edeceğiz. Kahraman jandarmalarımızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek" dedi.

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