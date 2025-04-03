Bakan Yerlikaya: Tatilin ilk 5 gününde 47 vatandaşımız hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Ramazan Bayramı tatilinin 5. günü (Çarşamba) 583 trafik kazası meydana geldi. Maalesef 13 vatandaşımız hayatını kaybetti, 959 vatandaşımız ise yaralandı.

13 canımızı daha kaybettik. Bir evladın gülüşü, bir annenin duası, bir babanın bekleyişi yarım kaldı. Lütfen trafik kurallarına uyalım. Bayram sevinçlerimize hüzün karışmasın. Yollar bizleri kavuşturmak için var, ayırmak için değil.

Bayram tatilinin ilk 5 gününde (Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı ve Çarşamba) maalesef 47 vatandaşımız hayatını kaybetti. 5.743 vatandaşımız ise yaralandı.