Bakan Yerlikaya, şehit babasını Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştürdü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sabah saatlerinde Kahramanmaraş'a geldi. Yerlikaya, Pençe Kilit Harekatı bölgesine sızmaya çalışan bölücü terör örgütü PKK’lılar ile girilen çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Emrullah Gülmez’ ile şehit Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir'in baba evine gitti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TAZİYE TELEFONU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir babası Ali Özdemir ile telefonda görüştü. Erdoğan, 'Başımız sağ olsun. Allah sabırlar versin inşallah. Tüm aileye başsağlığı dileklerimi iletmek isterim. Rabbim cenneti ile buluştursun. Bütün aileye selam, sevgi, saygılarımı göndermek isterim.' dedi.

BAKAN YERLİKAYA'DAN, ŞEHİT EMRULLAH GÜLMEZ'İN AİLESİNE TAZİYE ZİYARETİ

Bakan Yerlikaya, terör saldırısında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Emrullah Gülmez'in ailesinin yaşadığı Göksun İlçesine bağlı Hacıkodal Mahallesine hareket etti.

Bakan Yerlikaya ve beraberindekiler, şehit babası Hasan Gülmez ve yakınlarını ziyaret etti. Burada aileye taziye dileklerini ileten Bakan Yerlikaya, Hasan Gülmez'e "Her zaman Cenabıallah'ın yolunda dimdik duran, sebat eden, gayret gösteren, cesaret gösteren galip gelecek, onun yoluna zıt olan şeytanın askeri olanlar da mağlup olacaklardır. Sen artık şehit babasısın. Sen artık evlatlarınla beraber bize devletimize, milletimize emanetsiniz. Sen artık duaları kabul olan bir şehit babasısın ve dualarınızda askerimizi, polisimizi, bizleri eksik etme" dedi.

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Bakan Yerlikaya daha sonra şehit Emrullah Gülmez'in mezarını ziyaret etti. Mezara gül ve karanfil bırakarak dua eden Bakan Yerlikaya, daha sonra Kahramanmaraş'a hareket etti.

'TEK TEK HESAP SORACAĞIZ'

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin açıklama yaptı. Yerlikaya, "Pençe Kilit Harekat bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Emrullah Gülmez’in kıymetli ailesine, baba ocağı Kahramanmaraş Göksun’da taziye ziyaretinde bulunduk. Kahraman şehidimizin babası Hasan ağabeyimiz, annesi Durdane ablamız ve 7 kardeşiyle birlikte cennet mekan Emrullah’ımız için dua ettik. Şehidimizin makamı ali olsun. 23’üne basmasına 5 gün kala onu şehit eden hainlerden, tek tek hesap soracağız. Şehidimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacak" ifadelerini kullandı.

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