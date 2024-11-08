Bakan Yerlikaya paylaştı: Göçmen kaçakçılığı geçit yok

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde son 1 hafta içinde Göçmen Kaçakçılığı Organizatörleri ve Düzensiz Göçmenlere yönelik düzenlenen “KALKAN-28” operasyonlarının detaylarını paylaştı:

257 şüpheli göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı.

59’u tutuklandı.

22’si hakkında adli kontrol kararı verildi.

Diğerlerinin adli işlemleri sürüyor.

2024 yılı içinde Göçmen Kaçakçılığı Organizatörlerine yönelik toplam 6.339 operasyon düzenledik. Bu operasyonlar sonrasında;3.924 göçmen kaçakçısı tutuklandı,

1.693’üne ise adli kontrol kararı verildi.

Düzensiz göçle mücadele, tüm dünyada başlıca sorunlar arasında yer almaktadır. Biz göç yönetiminin tüm alanlarında olduğu gibi düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele ile sınır dışı süreçlerinin tamamında, hukuk, insan hakları ve medeniyet değerlerimizi referans almaktayız.

İnsan kaçakçılığı yaparak, ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan insan tacirlerine asla fırsat vermiyoruz. Ülkemizin her bölgesinde operasyonlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.

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“KALKAN-28” operasyonları, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı ve Göç İdaresi Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerince; İstanbul, İzmir, Adana, Muğla, Çanakkale, Edirne, Nevşehir, Van, Erzurum, Kocaeli, Konya, Ağrı, Hatay, Kırklareli, Tekirdağ, Aydın, Bursa, Denizli, Erzincan, Gaziantep, Hakkari, Kayseri, Samsun, Batman, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir, Manisa, Muş, Rize, Siirt, Trabzon, Şanlıurfa, Şırnak, Yalova ve Kilis’te düzenlendi.

Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi ve Göç İdaresi Başkanlığımızın personelini tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle.