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Bakan Yerlikaya: Gri kategoride aranan terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terörden arananlar listesinde gri kategoride bulunan 'Ardem Ararat' kod adlı Sultan Oruç'un Bitlis'in Hizan ilçesi kırsalında etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

01.08.2023 - 16:53 | | ANKARA, (DHA)
Bakan Yerlikaya: Gri kategoride aranan terörist etkisiz hale getirildi

Bakan Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Jandarma komandolarımızın ısrarlı ve kararlı takipleri sonucunda bugün Bitlis Hizan kırsalında teröristlerle yeniden sıcak temas kuruldu. Çıkan çatışmada Bakanlığımız terörden arananlar listesinde gri kategoride bulunan 'Ardem Ararat' kod adlı Sultan Oruç isimli terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Mayın ve sabotaj eğitimi aldığı tespit edilen teröristin katıldığı eylemlerde 4 jandarmamızın şehit edildiği, 2 jandarmamızın da yaralandığı tespit edildi" dedi.

Bakan Yerlikaya: Gri kategoride aranan terörist etkisiz hale getirildi

Şehitlere rahmet dileyen Bakan Yerlikaya, "Operasyonu düzenleyen jandarmamızı tebrik ediyorum. Şehitlerimizin kanlarının yerde kalmaması için hainlere nefes aldırmayacağız. Terör sona erene kadar mücadelemiz devam edecek" ifadelerini kullandı. (DHA)

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