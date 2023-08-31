Bakan Yerlikaya duyurdu: Turuncu kategorideki terörist yakalandı
Turuncu kategoride yer alan firari FETÖ üyesi M.Ç. Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yakalandı.
31.08.2023 - 17:15 |
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından turuncu kategoride yer alan FETÖ üyesinin yakalandığını duyurdu.
Paylaşımında şu ifadeler yer aldı:
"Turuncu kategoride yer alan firari FETÖ üyesi yakalandı. Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığımız ve Muğla İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından yürütülen operasyonda; FETÖ üyesi olan ve Bakanlığımız Terör Arananlar Listesinde Turuncu kategoride yer alan M.Ç. Muğla Köyceğiz'de yakalandı. FETÖ üyelerine göz açtırmayacağız."