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Bakan Yerlikaya duyurdu: Turuncu kategorideki terörist yakalandı

Turuncu kategoride yer alan firari FETÖ üyesi M.Ç. Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yakalandı.

31.08.2023 - 17:15 |
Bakan Yerlikaya duyurdu: Turuncu kategorideki terörist yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından turuncu kategoride yer alan FETÖ üyesinin yakalandığını duyurdu.

Paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Turuncu kategoride yer alan firari FETÖ üyesi yakalandı. Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığımız ve Muğla İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından yürütülen operasyonda; FETÖ üyesi olan ve Bakanlığımız Terör Arananlar Listesinde Turuncu kategoride yer alan M.Ç. Muğla Köyceğiz'de yakalandı. FETÖ üyelerine göz açtırmayacağız."

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