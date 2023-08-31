Bakan Yerlikaya duyurdu: Turuncu kategorideki terörist yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından turuncu kategoride yer alan FETÖ üyesinin yakalandığını duyurdu.

Paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Turuncu kategoride yer alan firari FETÖ üyesi yakalandı. Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığımız ve Muğla İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından yürütülen operasyonda; FETÖ üyesi olan ve Bakanlığımız Terör Arananlar Listesinde Turuncu kategoride yer alan M.Ç. Muğla Köyceğiz'de yakalandı. FETÖ üyelerine göz açtırmayacağız."