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Bakan Yerlikaya duyurdu: Son 1 ayda 4 bin 40 düzensiz göçmen yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 1 ayda düzenlenen operasyonlarda 200 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 4 bin 40 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı.

08.10.2024 - 09:39 |
Bakan Yerlikaya duyurdu: Son 1 ayda 4 bin 40 düzensiz göçmen yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik son 1 ayda Jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda; 200 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 4 bin 40 düzensiz göçmenin yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın X sosyal medya hesabından paylaştığı bilgilere göre, 200 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 4 bin 40 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı organizatörlerinden 82’si tutuklandı, 31'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor.

Yerlikaya, konuya ilişkin şunları kaydetti:

"Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonlarda göçmen kaçakçılığında kullanılan 107 adet araç ele geçirildi. Yakalanan düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edildi ve sınır dışı işlemleri derhal başlatıldı."

 

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