Bakan Yerlikaya duyurdu! Mersin’de 28 kilo kokain ve 680 litre sıvı metamfetamin ele geçirildi

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

“Mersin’de Emniyetimiz tarafından 24 paket halinde 28 kg KOKAİN,

Jandarmamız tarafından 680 litre Sıvı Metamfetamin Ele Geçirildi”

Mersin'de Emniyetimiz ve Jandarmamız tarafından düzenlediğimiz 2 ayrı operasyonda;

28 kg kokain,680 litre sıvı metamfetamin, 3,5 kg kristal halde metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirdik.

2 şüpheli Zehir Taciri yakalandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; Mersin İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu operasyonlar düzenledik.

Mersin Valimizi, operasyonları koordine eden Mersin Cumhuriyet Başsavcılığımızı, operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı ve Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum.🇹🇷

Uyuşturucu, insanlığın en büyük düşmanıdır! Buna cüret eden zehir tacirleriyle ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz."