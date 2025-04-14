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Bakan Yerlikaya duyurdu! İstanbul'da büyük uyuşturucu operasyonu

14.04.2025 - 08:16Güncellenme Tarihi:
Bakan Yerlikaya duyurdu! İstanbul'da büyük uyuşturucu operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Başakşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 880 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini duyurdu. Operasyonda 1’i yabancı uyruklu olmak üzere 7 şüpheli zehir taciri yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle: İstanbul'un Başakşehir ilçesinde düzenlediğimiz operasyonda;
📍777 adet paket halinde getirilmiş toplam 880 Kg SKUNK uyuşturucu maddesi ele geçirildi.
📍1’i yabancı uyruklu olmak üzere 7 şüpheli Zehir Taciri yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan ortak çalışmalar sonucu; Başakşehir ‘de 2 araç ve 1 adrese yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonları koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum.🇹🇷

Uyuşturucuya karşı yürüttüğümüz mücadelemizde aziz milletimizin desteği ve duyarlılığı çok önemli. Şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin, biz gereğini yapalım.

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