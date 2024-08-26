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Bakan Yerlikaya duyurdu: İstanbul'da 2 organize suç örgütüne operasyon

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul’da elebaşılığını Kani Derici ve Ferit Bilmez’in yaptığı 2 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda elebaşıları dahil 11 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

26.08.2024 - 08:31 |
Bakan Yerlikaya duyurdu: İstanbul'da 2 organize suç örgütüne operasyon

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul’da elebaşılığını Kani Derici ve Ferit Bilmez’in yaptığı 2 ayrı Organize Suç Örgütüne yönelik “Kuyu-20” operasyonu düzenlendiğini belirterek Operasyonda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 11 şüpheli yakalandığını ve 11'inin de tutuklandığını açıkladı.

"Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Organize suç örgütleri ve çeteler kazdıkları kuyulara düşecekler. Hangi büyüklükte olursu olsun organize suç örgülerini çökertip, adalete teslim etmeye kararlıyız" diyen Bakan Yerlikaya, operasyonla ilgili şu ayrıntıları paylaştı:

"Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul’da düzenlenen operasyonda organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Kasten Öldürmeye Teşebbüs, Tehdit, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet ve Mala Zarar Verme suçlarını işledikleri tespit edildi.

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Operasyon sonucu; 15 adet ruhsatsız tabanca ile çok miktarda döviz ve Türk Lirası ele geçirildi. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonu gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."

 

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