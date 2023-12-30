Bakan Yerlikaya duyurdu: 37 ilde DEAŞ operasyonu! 189 kişi yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 37 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen Kahramanlar-38 Operasyonu'nda 189 kişinin yakalandığını duyurdu.
30.12.2023 - 08:46 |
İşte İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın paylaşımı...
37 İlde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen “KAHRAMANLAR-38” Operasyonlarında 189 şahıs yakalandı.
Aziz Milletimizin Bilmesini isterim ki;
Ülkemizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Milletimizin duası, güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz