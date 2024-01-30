Bakan Yerlikaya duyurdu! 2023 yılında 923 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2023 yılı genelinde bölücü terör örgütü, FETÖ, DEAŞ ve sol terör örgütlerine düzenlenen operasyonlara ilişkin rakamları açıkladı. Yerlikaya yapılan operasyonlarda 8'i kırmızı, 1'i mavi, 2'si yeşil, 16'sı turuncu ve 37'si gri kategoride bulunan 923 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 7 bin 716 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı...

Aziz Milletimizin bilmesini isterim ki: Biz Türkiye'nin huzurunu koruyoruz. Ülkemizin huzurunu bozmaya çalışanlara, teröristlere ve onların iş birlikçilerine, ulusal olsun uluslararası olsun suç odaklarına, birlik ve beraberliğimize zarar vermeye çalışanlara asla göz açtırmayacağız!

2023 yılında, Jandarma Komutanlığımıza, Emniyet Genel Müdürlüğümüze ve Sahil Güvenlik Komutanlığımıza bağlı birimlerimiz tarafından BTÖ, FETÖ, DEAŞ ve sol terör örgütleri başta olmak üzere tüm terör örgütlerine yönelik operasyonlar düzenlendi ve düzenlenmeye devam ediyor.

1 Ocak 2023 - 31 Aralık 2023 tarihleri arasında şunlar gerçekleşti:

Haberin Devamı

BTÖ'ye (Bölücü Terör Örgütü) yönelik 3.911 şehir ve 19.682 kırsal operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda 923 terörist etkisiz hale getirildi, 7.716 şüpheli gözaltına alındı, 1.555'i tutuklandı, 1.683'ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

FETÖ'ye yönelik 6.775 operasyon yapıldı. Bu operasyonlarda 9.639 şüpheli gözaltına alındı, 1.689'u tutuklandı, 1.677'si hakkında adli kontrol kararı verildi. DEAŞ Terör Örgütüne yönelik 1.500 operasyon yapıldı.

Bu operasyonlarda 2.800'i gözaltına alınırken, 738'i tutuklandı, 650'si hakkında adli kontrol kararı verildi. ol terör örgütlerine yönelik 358 operasyon yapıldı. Bu operasyonlarda 11 terörist etkisiz hale getirildi, 737 şüpheli gözaltına alınırken, 97'si tutuklandı, 207'si hakkında adli kontrol kararı verildi.

Etkisiz hale getirilen tüm bu hainlerin 8'i kırmızı, 1'i mavi, 2'si yeşil, 16'sı turuncu, 37'si gri kategoride olmak üzere toplam 64'ü sözde üst düzey teröristti. Ayrıca, bu dönemde hamd olsun, 124'ü bombalı eylem olmak üzere 163 eylem önlendi.

Haberin Devamı

Operasyonları gerçekleştiren kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Milletimizin duası bizimle. Biz milletimizin emrindeyiz. Ülkemizin birlik ve beraberliğine kast eden hainlere asla göz açtırmayacağız. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar terörle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek.