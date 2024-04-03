Bakan Yerlikaya: Bölücü terör örgütünü övücü ve destekleyici slogan atan 89 şüpheli gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından, izinsiz gösteri ve yürüyüşü yapanlara yönelik düzenlenen çalışmalara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya, açıklamasında, "2 Nisan 2024 Salı günü izinsiz gösteri yürüyüşü yapan, Bölücü Terör Örgütüne yönelik övücü ve destekleyici slogan atan, güvenlik güçlerimize taşla saldıran ve uyarılara rağmen dağılmayıp mukavemet gösteren; Van, Hakkâri, Siirt, Batman, Şırnak, İzmir olmak üzere toplam 89 şüpheli gözaltına alınmıştır. Güvenlik güçlerimiz ülkemizin huzur ve güvenliği için canla başla çalışmaya devam ediyor" ifadelerine yer verdi.