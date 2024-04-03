Bakan Yerlikaya: Bölücü terör örgütünü övücü ve destekleyici slogan atan 89 şüpheli gözaltına alındı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, izinsiz gösteri yürüyüşü yapan, Bölücü Terör Örgütüne yönelik övücü ve destekleyici slogan atan, güvenlik güçlerine taşla saldıran ve uyarılara rağmen dağılmayıp mukavemet gösterenlere yönelik 6 ilde düzenlenen çalışmalarda 89 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.
03.04.2024 - 01:52 | | DHA
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından, izinsiz gösteri ve yürüyüşü yapanlara yönelik düzenlenen çalışmalara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya, açıklamasında, "2 Nisan 2024 Salı günü izinsiz gösteri yürüyüşü yapan, Bölücü Terör Örgütüne yönelik övücü ve destekleyici slogan atan, güvenlik güçlerimize taşla saldıran ve uyarılara rağmen dağılmayıp mukavemet gösteren; Van, Hakkâri, Siirt, Batman, Şırnak, İzmir olmak üzere toplam 89 şüpheli gözaltına alınmıştır. Güvenlik güçlerimiz ülkemizin huzur ve güvenliği için canla başla çalışmaya devam ediyor" ifadelerine yer verdi.