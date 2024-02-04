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Bakan Yerlikaya açıkladı! Helikopter kaza kırıma uğradı: 2 pilot şehit oldu

Hatay Havalimanı'ndan havalanan Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı envanterine kayıtlı EM 708 kuyruk numaralı helikopter, Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Kartal Köyü mevkiinde kaza kırıma uğradı. Kazada 2 pilot şehit oldu. Bakan Yerlikaya açıklama yaptı.

04.02.2024 - 02:18 |
Bakan Yerlikaya açıkladı! Helikopter kaza kırıma uğradı: 2 pilot şehit oldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gaziantep’in Nurdağı ilçesi Kartal köyü mevkinde Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığına ait helikopterin kaza kırıma uğradığını, 2 pilotun şehit olduğunu ve teknisyenin yaralandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın sosyal medya hesabından paylaşım yaparak açıkladı bilgilere göre, Hatay Havalimanından Gaziantep Havalimanı'na gitmek için havalanan Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı envanterine kayıtlı EM 708 kuyruk numaralı helikopter, Gaziantep’in Nurdağı ilçesi Kartal köyü mevkiinde düştü. En son saat 22:49’da Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezinin temas ettiği helikopterde bulunan 2 pilot şehit olurken teknisyen ise yaralandı.

Bakan Yerlikaya, yaptığı paylaşımda başsağlığı dileyerek, “Kahraman pilotlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine, Aziz Milletimize ve Emniyet Teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin makamı ali olsun. Yaralı polisimize acil şifalar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Gaziantep Havalimanına gitmek üzere Hatay Havalimanından havalanan Emniyet Genel Müdürlüğümüze ait bir helikopter, Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Kartal Köyü mevkiinde kaza geçirdi. 2 pilotumuz şehit oldu, teknisyenimiz yaralandı. Şehit pilotlarımıza yüce Allah’tan rahmet, milletimize ve Emniyet Teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin mekânı cennet olsun. Tedavi altına alınan yaralı polisimize acil şifalar temenni ediyorum.

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