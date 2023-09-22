Bakan Yerlikaya: 2 terörist teslim oldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hakkari, Şanlıurfa, Muş, Antalya İl Jandarma Komutanlıkları, Jandarma İstihbarat Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen müşterek operasyon neticesinde, BTÖ içerisinde Irak’ta faaliyet yürüttüğü tespit edilen Rosida (K) Helin Özgören ve Hogir Armanç (K) Özer Yıldırım adlı 2 teröristin teslim olduğunu bildirdi.

Bakan Yerlikaya, operasyonu gerçekleştiren jandarma ve emniyet görevlilerini tebrik ederek, “Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek” dedi.