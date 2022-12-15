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Bakan Yanık'tan 6 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiasıyla ilgili açıklama

Aile Bakanı Yanık, "Mağdur olan kişinin kimliğine, cinsiyetine yaşına bakmaksızın o mağduriyetler ne ise hangi başlıkta ise bununla ilgili gerekli çalışmaları bize intikal ettiği andan itibaren yaparız ve takibini sürdürürüz." dedi.

15.12.2022 - 16:37 |
Bakan Yanık'tan 6 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiasıyla ilgili açıklama

Aile Bakanı Derya Yanık, çocuğa cinsel istismar davası iddiasına ilişkin, "Mağdur olan kişinin kimliğine, cinsiyetine yaşına, ideolojisine bakmaksızın o mağduriyetler ne ise hangi başlıkta ise bununla ilgili gerekli çalışmaları bize intikal ettiği andan itibaren yaparız ve takibini sürdürürüz. Nitekim H.K.G meselesinde de aynı ciddiyetle aynı dikkatle bakanlık olarak yetki ve sorumluluk alanımızda olan konuyu, olan çalışmaları yerine getirdik." açıklamasında bulundu.

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