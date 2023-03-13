Bakan Varank'ın babası son yolculuğuna uğurlandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın babası Ali Haydar Varank, İstanbul'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti. 84 yaşında ölen Varank için bugün Fatih Camii'nde öğle namazının ardından cenaze tören düzenlendi.

Bakan Mustafa Varank ailesi adına cenaze namazı öncesi taziyeleri kabul etti. Törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TBMM Eski Başkanı İsmail Kahraman, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Demirören ve Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Oktay'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda iş insanı katıldı. Varank'ın cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı.

Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Demirören

"CUMHURBAŞKANIMIZIN DA BAŞSAĞLIĞI DİLEKLERİNİ BİR KEZ DAHA İLETMEK İSTİYORUM"

Cenaze namazı sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Biz şuna şahidiz ki ölüm sadece dünyadaki hayatın sonu. Yepyeni bir hayatın, ahiret hayatının da başlangıcı. Burada bütün gönlümüzde iman ediyoruz. Dünyadaki hayatın bitmesiyle birlikte ameller de bitiyor. Dolayısıyla amellerden kaynaklanan sevaplar da. Biraz önce ifade ettiniz 3 şey hariç diye. Onlardan evlatlarıyla ilgili kısmı özellikle hepimiz şahidiz. Tüm Türkiye şahit, önden gönderdiği İlhan kardeşimiz gibi bir şehidimiz ve hamdolsun yine arkasından da milletine hizmette sınır tanımayan Mustafa Varank kardeşimiz var. Her ikisinden de tüm evlatlarından da Allah razı olsun. Kendisinden de Allah razı olsun. Ben şahsen Ali Haydar amcamızı rahatsızlığı döneminde de annemle aynı dönemde aynı hastaneden tanıyorum. 84 yıllık hayatını nasıl böyle hastanedeki haliyle bile etrafına ışık saçan, neşe saçan ve ümit dolu, umut dolu bir amcamız olduğunu ve yine görüyoruz ki o ailesine de yansımış durumda. Ben Cenabı Hak'tan gani gani rahmet diliyorum. Allah rahmet eylesin. Bu vesileyle de Cumhurbaşkanımızın da yine tüm aileye başsağlığı dileklerini bir kez daha iletmek istiyorum. Allah rahmet eylesin" dedi.

Ali Haydar Varank'ın cenazesi cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Edirnekapı Mezarlığı'nda götürüldü. Ali Haydar Varank, 15 Temmuz darbe girişiminde oğlu Prof. Dr. İlhan Varank'ı şehit vermişti.