Bakan Uraloğlu'dan dijital medya açıklaması: Kurala uymayan kim varsa yaptırım olacak

Bakan Uraloğlu'nun açıklamaları şöyle:

Meteoroloji günler öncesinden uyarılarını yaptı. Karayollarında önlemler aldık. Kar yağışına karşı. 1 Aralık kış lastiğine ilişkin uyarımız olmuştu. Kış lastiği kar lastiği değildir. Şiddetle tavsiye ediyoruz. Antalya, Ankara ve İstanbul'da havayoluyla ilgili bütün uçakları indiremiyoruz, bazı iptaller var. Bakanlık olarak almamız gereken önlemleri aldık.

"TALEPLERİMİZ KARŞILANMAYA BAŞLADI"

58 milyon Instagram'ın kullanıcısı var. Nüfusun 75 milyonu sosyal medya kullanıcısı, günlük 7 saat kullanımı var. Buralardan faydalanıyoruz ama hepimizin uyması gereken kurallar var. Toplumsal hassasiyetlerimiz var. Biz bunlara uyulmasını istiyoruz. Yasakçı zihniyet içinde olmak istemiyoruz. Kurallar çerçevesinde yönetmeye çalışıyoruz. Kurallara uymayanları biz yaptırımlarla karşı karşıya bırakacağız dedik ve bırakmaya başladık. İçerik çıkarmaya yönelik taleplerimiz karşılanmıyordu, şimdi üst seviyeden karşılanmaya başlandı.

Bu düzenleme Google Türkiye değil de global tarafta yapıldı. Türkiye temsilcilerinin bize ilettikleri, bilgi sahibi olmadıkları, ikinci defa sorduk, onlardan dönüş bekliyoruz. Rekabet Kurumu'yla beraber. Orada gerçekten haksızlık olduğunu tespit ettiğimizde Rekabet Kurumu'yla adım atmamız söz konusu.

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Instagram, Youtube, WhatsApp, TikTok, Facebook, X en çok kullanılan sosyal medya platfromları. CNN Türk'ü açtınız, Hakan Çelik'i açtınız mı bilirsiniz ki orada bakış açısı var. Bu çok kıymetli. TV, gazete için bunu söyleyebilirim. Sosyal medyayı ayrıştırmak lazım. Çok fazla paylaşım var ve tam disiplinli değil. Sosyal medyada her karşımıza çıkana inanmayalım.

"GÜNLÜK 422 BÜYÜK SALDIRI OLUYOR"

CNN Türk'ün olduğu yerleşke, sistemlerin değerleri milyonlarca dolar değerindedir. Sizin önünüzdeki bilgisayar birkaç bin dolarlık bilgisayarla önlem almazsanız milyonlarca dolarlık yatırım felç edilebilir. Siber güvenlik noktasında ulusal olarak almamız gereken önlemler var. Saldırı olsaydı şu anki yayın gidebilirdi. 7200 civarında noktada işbirliği halindeyiz. Bütün ülkemizi bu vesileyle korumuş oluyoruz. Günlük 422 büyük saldırı oluyor, bunlar engelleniyor. Siber güvenlik bu noktada almamız gereken önlemleri alıyoruz. 4 ana yazılımla sistemleri tarıyoruz. Kimsenin özeli bizim radarımızda, merak alanımızda değil.

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"119 FETÖ HESABI ENGELLENDİ"

Bazı hesapların engellenmesi, askıya alınması vs... Emniyet, MİT, Adalet, İçişleri, Dışişleri Bakanlıklarıyla güzel işbirliğimiz var. Terör tanımına uyan paylaşımları yapanları takip edip onları askıya aldırıyoruz. Sosyal medya platformları eskiden olmadığı kadar dikkate alıyorlar bizi. Geçenlerde 119 FETÖ hesabı engellendi.

"5G'DE İLK SİNYAL 2026'DA ALINACAK"

5G'yi Türkiye'de deneyimlemeye başladık. Deneme izni verdik. Bu sene çıkmadan ihale takvimini açıklarız, önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde ihalesini yaparız, 2026'nın başında ilk sinyali alırız.

"TÜRK TELEKOM'UN İMTİYAZ HAKKININ YENİLENMESİ SÖZ KONUSU"

Türkiye'de genel olarak kurulu kapasite var. Bunu nereye kadar eriştirebiliyoruz, caddeye, sokağa, apartmanın girişine kadar fiber eriştirebiliyoruz. Bundan sonra bina içine giriliyor ve bu noktada işletmelerin görev ve sorumlulukları yok. İç tesisattaki bakırları kaldırıp fiber döşenmesi gerekiyor. 2026 yılında Türk Telekom'un imtiyaz hakkının yenilenmesi söz konusu. Hazineye daha çok katkıdan ziyade yatırımı önceleyeceğiz. Hazineye şu kadar milyar dolar değil de şu kadar altyapı yatırımı diyeceğiz.

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"KALKINMA YOLU İSTEDİĞİMİZ HIZDA OLMASA DA İLERLETİYORUZ"

Kalkınma Yolu, Irak'ın Faw limanından başlayıp Türkiye'ye gelecek. Ülkemizde 2900 kilometre geçerek Kapıkule'ye giden bir proje. Proje aşağı yukarı Irak tarafında bitti. İstediğimiz hızda olmasa da projeyi ilerletiyoruz. Irak'ta karar alma mekanizmalarında pratiklik yok. Kamyoncular bunu yapar, ben hangi yoldan gidersem ne kadar zamanla ne kadar yakıtla giderim, otoyol varsa ne kadar öderim diye hesap yapar. Burası da tam böyle bir tarifle hareketle ilerliyor. Süveyş Kanalı'nda Çin'den çıkıp Londra'ya giden gemi 35 günde gidiyor. Şimdi Ümit Burnu'ndan dolaşıyor 45 gün sürüyor. Kalkınma Yolu bittiğinde sadece 25 günde ulaşacak.

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İlk etapta hızlıca yapalım diyoruz, 8 milyar dolar, çift yapalım 15 milyar dolar, otoyol da yapalım dersek 20 milyar doları buluyor.